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Si accende corsa comunali Milano, “ritiro” di Cottarelli, disponibilitÃ  di Calabresi

L’economista era un papabile del centrodestra, il giornalista possibile front-runner campolargo
Lug 23, 2026

Roma, 23 lug. (askanews) – Si accende il clima politico a Milano in vista delle prossime comunali. Se nel centrodestra esce di scena la possibile candidatura dell’economista Carlo Cottarelli (che ha annunciato oggi di non essere disponibile) nel centrosinistra arriva la disponibilitÃ  a correre di Mario Calabresi.

Cottarelli era ‘sponsorizzato’ da Forza Italia, che infatti oggi si rammarica con Alessandro Sorte, deputato e segretario azzurro della Lombardia. “Chi nel centrodestra ha cercato di contrastare, indebolire o sabotare la candidatura di Carlo Cottarelli ha compiuto un atto di incoscienza. Era una candidatura che avrebbe consentito di allargare il perimetro della coalizione, di rafforzarne l’area moderata e riformista, e di intercettare i tanti delusi da 15 anni di amministrazione di centrosinistra”, afferma, assicurando che “Forza Italia non abbandona affatto l’obiettivo di allargare la coalizione e costruire un progetto vincente per Milano. Continueremo a lavorare per una proposta ampia e credibile, nella quale il nostro partito sarÃ  protagonista”.

Da Fratelli d’Italia prende posizione Riccardo Truppo, capogruppo del partito a Palazzo Marino, secondo cui “Ã¨ ora che il centrodestra milanese cominci a parlare di contenuti e della visione che ha sulla cittÃ . Bisogna ammettere che la fase delle autocandidature Ã¨ stata forse fuorviante e ci ha forse troppo distratti da ciÃ² che interessa di piÃ¹ agli elettori e ai Milanesi: ovvero i contenuti e la coerenza che il futuro candidato sindaco saprÃ  garantire”.

Ma soprattutto, da Roma, a intervenire Ã¨ il presidente del Senato Ignazio La Russa, che nei giorni scorsi aveva organizzato un pranzo con potenziali candidati e che da tempo porta avanti il nome del leader di Noi moderati Maurizio Lupi. La Russa afferma di aver sentito Cottarelli, nelle scorse settimane, “almeno quanto, ma credo di piÃ¹, esponenti di Forza Italia, milanesi e non” e “l’ho incoraggiato a valutare serenamente la possibilitÃ  di confermare una sua disponibilitÃ ” ma lui ha “sin dall’inizio manifestato problematiche personali e familiari che alla fine lo hanno portato a dichiarare la sua indisponibilitÃ ”. Quindi forse Ã¨ stata “priva di prudenza la corsa di Forza Italia a livello lombardo a volergli mettere una maglietta anzitempo”. Adesso si tratta, per La Russa, “come sin dall’inizio, di mettere da parte ogni distinguo interessato e affidare, dopo un serio sondaggio, la scelta a Giorgia Meloni e ai suoi vicepresidenti” senza “ulteriori ritardi e con il solo obiettivo di vincere”.

Silenzio, oggi, dalla Lega, che un mese fa aveva tenuto delle “primarie” che avevano visto Matteo Salvini e la vicesegretaria Silvia Sardone ottenere il maggior consenso.

Per la candidatura di Cottarelli che tramonta, nel centrosinistra arriva ufficialmente la disponibilitÃ  di Mario Calabresi. “Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada, io rispondo che sÃ¬ io ci penso. Ci sto pensando e mi piacerebbe fare la mia parte per Milano”, ha detto l’ex direttore de La Stampa.

Per quanto riguarda il Pd, viene spiegato, quella di Calabresi Ã¨ una figura gradita al partito milanese, come apertura al mondo civico. Ci sono perÃ² anche le legittime aspirazioni di chi Ã¨ cresciuto nel Pd milanese: Pierfrancesco Majorino ma anche la vice sindaca Anna Scavuzzo. Un pezzo dei Dem preferirebbe evitare le primarie, convergendo su Calabresi, ma la consultazione della base resta una possibilitÃ . Intanto Calabresi ha subito incassato l’apprezzamento di Carlo Calenda: “Sarebbe un ottimo candidato per fare il sindaco a Milano”, ha scritto su X il leader di Azione.

In corsa ci sarÃ  anche Futuro nazionale che proprio oggi ha ‘strappato’ Luca Bernardo a Forza Italia. “Futuro Nazionale – ha detto Roberto Vannacci – oggi raggiunge i 130.000 iscritti, sale nei sondaggi, si rafforza e si radica in tutta Italia ed Ã¨ sempre piÃ¹ decisivo nell’indicare la giusta rotta a questa alleanza di Centrodestra. Oggi, con l’adesione di Bernardo, si rinforza anche il manipolo meneghino e si inizia a definire la squadra che si potrÃ  proporre alle prossime elezioni comunali di Milano. Presto l’annuncio del candidato sindaco di Futuro Nazionale”.

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