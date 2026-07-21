 Bologna, Conte: accertare veritÃ  su Fakir, inammissabili attacchi agli agenti in piazza – askanews.it


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Bologna, Conte: accertare veritÃ  su Fakir, inammissabili attacchi agli agenti in piazza

“La politica lasci lavorare la magistratura”
Lug 21, 2026

Roma, 21 lug. (askanews) – Sulla vicenda di Fakir Ã¨ necessario fare luce, la politica dovrebbe lasciare che la magistratura faccia il proprio lavoro, ma non sono giustificabili attacchi alle forze dell’ordine come quelli avvenuti ieri sera in piazza a Bologna. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte: “C’Ã¨ un fatto: Fakir Ã¨ morto, aveva una crisi psichiatrica. Quelle immagini ci addolorano. Bisogna andare fino in fondo, la politica dovrebbe lasciare che la magistratura faccia tutti gli accertamenti possibili. Evitiamo di fare dibattiti televisivi… Quella vicenda va accertata”.

“Nello stesso tempo – aggiunge – non possiamo permettere che le forze dell’ordine siano attaccate ingiustificatamente, lasciamo prima che si accertino i fatti e poi vediamo se ci sono responsabilitÃ ”. Quando gli viene chiesto se quindi sia d’accordo con la premier Giorgia Meloni Conte risponde: “Se la presidente del Consiglio parla di accertamento della veritÃ  mi trova assolutamente d’accordo”.

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