 Maltempo, allerta arancione nelle Marche. Gialla in 7 regioni – askanews.it


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Maltempo, allerta arancione nelle Marche. Gialla in 7 regioni

In arrivo temporali e forti raffiche di vento sul Centro-Nord
Lug 20, 2026

Roma, 20 lug. (askanews) – Nelle prossime ore il cedimento del campo di alta pressione sul Nord Italia determinerÃ  infiltrazioni di aria piÃ¹ fresca in quota, favorendo, nella giornata di domani, l’innesco di temporali, anche di forte intensitÃ , sulle regioni settentrionali e adriatiche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitÃ  idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitÃ  e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedÃ¬ 21 luglio, temporali, anche di forte intensitÃ , su Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana, in estensione a Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ  elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di martedÃ¬ 21 luglio Ã¨ stata valutata allerta arancione sui settori costieri delle Marche; allerta gialla su Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Emilia-Romagna, Marche e settori di Toscana e Abruzzo.

Il quadro meteorologico e delle criticitÃ  previste sull’Italia Ã¨ aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed Ã¨ disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticitÃ  specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirÃ  l’evolversi della situazione.

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