 Ucciso e dato alla fiamme, ritrovato nelle campagne salernitane il corpo del cronista sportivo Luigi Esposito – askanews.it


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Ucciso e dato alla fiamme, ritrovato nelle campagne salernitane il corpo del cronista sportivo Luigi Esposito

  Segni compatibili con una ferita d’arma da fuoco alla testa, l’uomo era anche dirigente Arpac
Lug 19, 2026
 

Roma, 19 lug. (askanews) – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per spegnere un incendio di sterpaglie in un’area interpoderale nel salernitano, ma, nelle campagne di Cioffi, alla periferia di Eboli, hanno ritrovato il corpo di un uomo, carbonizzato. E’ quanto si legge sul Quotidiano di Sicilia.

La svolta nelle indagini sarebbe arrivata con il ritrovamento dell’autovettura della vittima, elemento che ha consentito agli investigatori di risalire all’identitÃ  dell’uomo, un cronista sportivo salernitano: Luigi Esposito, classe 1973, noto cronista sportivo conosciuto da tutti come “Luca”. Esposito, originario di Nocera, era redattore del quotidiano La CittÃ , dove per anni si era occupato delle pagine sportive raccontando soprattutto le vicende della Salernitana e del calcio locale. Era inoltre direttore del portale Tutto Salernitana e collaboratore dell’emittente televisiva Otto Channel. Accanto alla professione giornalistica ricopriva anche un incarico dirigenziale presso l’Arpac di Avellino.

Secondo le prime informazioni investigative, sul corpo sarebbero stati individuati segni compatibili con una ferita d’arma da fuoco alla testa. L’ipotesi al vaglio Ã¨ che Esposito possa essere stato prima ucciso e poi dato alle fiamme nel tentativo di cancellare eventuali tracce.

 

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