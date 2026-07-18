 Iran: abbiamo cessato di adempiere agli obblighi previsti dal memorandum d’intesa con gli Usa – askanews.it


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Iran: abbiamo cessato di adempiere agli obblighi previsti dal memorandum d’intesa con gli Usa

“Teheran non vede alcun motivo per aderire a un accordo se questo non viene attuato dall’altra parte”
Lug 18, 2026

Roma, 18 lug. (askanews) – L’Iran ha cessato di adempiere ai propri obblighi previsti dal memorandum d’intesa per la fine del conflitto con gli Stati Uniti: lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, citato dall’agenzia di stampa Tasnim.

“Abbiamo cessato di adempiere ai nostri obblighi e al momento non li stiamo rispettando, poichÃ© ci stiamo occupando di questioni di difesa nazionale”, ha proseguito Gharibabadi, che guida anche la delegazione negoziale iraniana nei colloqui con gli Stati Uniti.

“Teheran non vede alcun motivo per aderire a un accordo se questo non viene attuato dall’altra parte”, ha concluso il diplomatico.

Mohsen Rezaei, consigliere militare della Guida suprema iraniana, ha dichiarato che la politica di condurre “guerra e negoziati simultaneamente” Ã¨ finita.

“Rispetteremo tutti i governi e tutti i popoli sono nostri fratelli, ma continueremo i nostri attacchi contro i soldati e le basi americane”, ha aggiunto l’ex comandante dei Pasdaran in una intervista alla televisione iraniana.

Rezaei ha affermato che un’ulteriore escalation rischierebbe di infiammare diverse zone critiche internazionali, citando Israele e Turchia, Arabia Saudita e alcuni Paesi della regione, Cina e Taiwan, nonchÃ© Russia ed Europa.

Rivolgendosi ai popoli della regione per impedire un’escalation del conflitto, ha avvertito gli Stati Uniti di “aspettarsi ondate di missili” e li ha messi in guardia contro qualsiasi operazione di terra.

Intanto, il bilancio delle vittime degli attacchi statunitensi contro l’Iran Ã¨ salito a 50, mentre il numero dei feriti ha superato i 500, secondo quanto riportato dal ministero della SanitÃ  iraniano.

Il bilancio precedente, diffuso il 17 luglio dal ministero, indicava 38 morti e almeno 400 feriti.

“Tra il 27 giugno e il 18 luglio, oltre 500 persone sono rimaste ferite e 50 sono cadute in combattimento”, ha dichiarato il portavoce del ministero, Hossein Kermanpour.

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