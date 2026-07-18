Il Cnr: l’anticiclone s’indebolisce, da martedÃ¬ fresco e temporali (ma nel frattempo picchi fino a 45 gradi)

Roma, 18 lug. (askanews) – L’ondata di caldo africano che da giorni interessa l’Italia si avvia verso una fase di cambiamento. Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, nato dalla collaborazione tra Cnr e Regione Toscana, l’anticiclone subtropicale che domina il Mediterraneo inizierÃ gradualmente a perdere forza: nel fine settimana una depressione in discesa dal Nord Europa si avvicinerÃ alla penisola, ma la vasta area di alta pressione continuerÃ ancora per qualche giorno a bloccare l’ingresso dell’aria piÃ¹ fresca.La svolta Ã¨ attesa tra martedÃ¬ e mercoledÃ¬, quando un nuovo impulso freddo proveniente da nord riuscirÃ a rompere la “cupola” di aria calda presente sul Mediterraneo occidentale. Il contrasto tra le masse d’aria potrÃ favorire la formazione di temporali anche intensi, con forti raffiche di vento e locali grandinate, soprattutto sui versanti adriatici e nelle zone interne del Centro-Sud. Nel frattempo il caldo record resisterÃ fino a domenica, con temperature massime oltre i 40 gradi su Sicilia, Sardegna, entroterra pugliese, Calabria ionica e Basilicata orientale. In queste aree non sono esclusi picchi fino a 44-45 gradi. Valori vicini ai 40 gradi sono attesi anche nelle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, mentre al Nord le temperature saranno piÃ¹ contenute, generalmente tra 33 e 36 gradi.Il passaggio della perturbazione determinerÃ un progressivo calo termico, piÃ¹ evidente tra martedÃ¬ e mercoledÃ¬, quando l’aria fresca spazzerÃ via caldo intenso e afa per alcuni giorni. Nel fine settimana, tuttavia, non mancheranno fenomeni temporaleschi anche forti su Triveneto, Alpi centrali, nord Appennino, Romagna e alte Marche. I temporali forti, sottolinea il Cnr, arrivano quando l’aria fresca, piÃ¹ densa e pesante, si infila sotto l’aria calda e umida, sollevandola bruscamente. Ãˆ questo movimento verticale a dare origine alle nubi temporalesche piÃ¹ intense. A fare da “carburante” ai fenomeni sono due ingredienti: l’aria calda e umida presente al suolo, e il cosiddetto “wind shear”, cioÃ¨ la variazione di velocitÃ e direzione del vento salendo in quota.Il forte contrasto termico tra le masse d’aria, unito alla grande quantitÃ di energia disponibile nell’atmosfera, potrÃ quindi generare temporali violenti, con vento intenso e grandinate.