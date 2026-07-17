Weekend tra super caldo e qualche temporale al Nord, poi calo termico

Roma, 17 lug. (askanews) – Siamo ormai immersi a pieno regime nel nuovo, estremo clima del XXI secolo. Un quadro dove gli eccessi sono diventati la norma e in cui i numeri parlano da soli: prossime ore con 42Â°C a Cagliari, 41Â°C a Foggia, 40Â°C a Terni, 39Â°C a Matera e Ascoli Piceno, 38Â°C a Firenze, 37Â°C Roma e 36Â°C Milano.Il tutto condito da vertiginosi picchi di 46Â°C nelle zone interne della Sardegna e 45Â°C in quelle della Sicilia. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, tra l’altro ci mette in guardia: questa Ã¨ solo una media statistica di ciÃ² che stiamo vivendo. Sappiamo bene che, in alcune giornate di picco degli ultimi anni, l’asticella si Ã¨ alzata ulteriormente, con Milano che ha spesso raggiunto i 38Â°C, Roma i 40Â°C e Firenze i 41Â°C. Il fine settimana alle porte non farÃ eccezione e rispetterÃ questo copione critico. Nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo: il Sud continuerÃ a bruciare “sfiorando” la drammatica soglia dei 50 gradi (con i 46Â°C sardi), mentre al Nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi, a tratti molto forti.Tuttavia, all’orizzonte si intravede una temporanea via d’uscita. Grazie a un provvidenziale e benvenuto spostamento dell’anticiclone africano verso ovest, la morsa inizierÃ ad allentarsi: – da lunedÃ¬: arriverÃ una leggera rinfrescata al Nord, con le massime che torneranno su piÃ¹ tollerabili valori di 32-33Â°C; – da martedÃ¬: Il calo termico darÃ respiro anche alle regioni del Centro, riallineando i termometri sui 32-34Â°C; – al Sud e Isole: la fase africana proseguirÃ , seppur in forma leggermente attenuata. Registreremo ancora punte di 38Â°C in Sicilia e 36Â°C in Sardegna, ma l’aria risulterÃ complessivamente meno opprimente. Ci aspetta dunque l’ultimo, severo sforzo del weekend tra il Solleone al Centro-Sud e i temporali al Nord. Dalla prossima settimana potremo finalmente goderci una fase meno soffocante.