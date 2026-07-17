 Weekend tra super caldo e qualche temporale al Nord, poi calo termico – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

Iran, latv di stato diffonde immagini dei ponti danneggiati dagli Usa

17 Luglio 2026
Estero Videonews

Iran, Guardiani mostrano missili su navi Usa in Qatar, Kuwait e Oman

17 Luglio 2026
Estero Videonews

Gb, Andy Burnham confermato nuovo leader Labour: “Pronto a guidare”

17 Luglio 2026
Cronaca Videonews

Terrorismo, arrestata 17enne “pronta al martirio per Allah”

17 Luglio 2026
Sport Videonews

L’Argentina si prepara per la finale, Messi rilassato a bordo campo

17 Luglio 2026
Estero Videonews

L’India lancia il suo primo treno a idrogeno

17 Luglio 2026
Estero Videonews

Merz e Macron in base aerea Germania: al via consiglio franco-tedesco

17 Luglio 2026
Estero Videonews

Andy Burnham, successore Starmer pronto a risolvere “grandi questioni”

17 Luglio 2026
Estero Videonews

Ucraina, colpito edificio residenziale a Odessa: 2 morti

17 Luglio 2026
Estero Primo Piano Videonews

Discorso alla nazione, Trump denuncia brogli e interferenze cinesi

17 Luglio 2026
Cronaca Primo Piano

Weekend tra super caldo e qualche temporale al Nord, poi calo termico

Il Sud “sfiorerÃ ” ancora la soglia dei 50 gradi
Lug 17, 2026

Roma, 17 lug. (askanews) – Siamo ormai immersi a pieno regime nel nuovo, estremo clima del XXI secolo. Un quadro dove gli eccessi sono diventati la norma e in cui i numeri parlano da soli: prossime ore con 42Â°C a Cagliari, 41Â°C a Foggia, 40Â°C a Terni, 39Â°C a Matera e Ascoli Piceno, 38Â°C a Firenze, 37Â°C Roma e 36Â°C Milano.

Il tutto condito da vertiginosi picchi di 46Â°C nelle zone interne della Sardegna e 45Â°C in quelle della Sicilia. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, tra l’altro ci mette in guardia: questa Ã¨ solo una media statistica di ciÃ² che stiamo vivendo. Sappiamo bene che, in alcune giornate di picco degli ultimi anni, l’asticella si Ã¨ alzata ulteriormente, con Milano che ha spesso raggiunto i 38Â°C, Roma i 40Â°C e Firenze i 41Â°C.

Il fine settimana alle porte non farÃ  eccezione e rispetterÃ  questo copione critico. Nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo: il Sud continuerÃ  a bruciare “sfiorando” la drammatica soglia dei 50 gradi (con i 46Â°C sardi), mentre al Nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi, a tratti molto forti.

Tuttavia, all’orizzonte si intravede una temporanea via d’uscita. Grazie a un provvidenziale e benvenuto spostamento dell’anticiclone africano verso ovest, la morsa inizierÃ  ad allentarsi: – da lunedÃ¬: arriverÃ  una leggera rinfrescata al Nord, con le massime che torneranno su piÃ¹ tollerabili valori di 32-33Â°C; – da martedÃ¬: Il calo termico darÃ  respiro anche alle regioni del Centro, riallineando i termometri sui 32-34Â°C; – al Sud e Isole: la fase africana proseguirÃ , seppur in forma leggermente attenuata. Registreremo ancora punte di 38Â°C in Sicilia e 36Â°C in Sardegna, ma l’aria risulterÃ  complessivamente meno opprimente.

Ci aspetta dunque l’ultimo, severo sforzo del weekend tra il Solleone al Centro-Sud e i temporali al Nord. Dalla prossima settimana potremo finalmente goderci una fase meno soffocante.

Notizie Correlate

Cronaca Lombardia

Vandalizzato bivacco Ferrario in vetta Grignetta nel Lecchese

Lug 17, 2026
Cronaca Sociale

UniversitÃ  Cattolica, Gallucci Calabrese nuovo Direttore Generale

Lug 17, 2026
Cronaca Lazio

A Trevignano Romano progetto sperimentale idrocolonterapia in case riposo

Lug 17, 2026