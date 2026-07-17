Torna “Roma Arte in Nuvola”, la sesta edizione dal 20 al 22 novembre

Roma, 17 lug. (askanews) – Dal 20 al 22 novembre 2026 torna “Roma Arte in Nuvola”, la grande fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea della Capitale, ideata e diretta da Alessandro Nicosia e promossa da Eur SpA, con la direzione artistica di Adriana Polveroni a cui si affianca, in questa edizione, una sezione curata da Pier Paolo Pancotto.Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 38.000 visitatori, anche questa sesta edizione si contraddistingue per la sua proposta artistico-culturale, in grado di offrire un’esperienza emozionante e condivisa, appuntamento unico per tutti gli appassionati di arte. Con circa 140 gallerie italiane ed internazionali partecipanti, la manifestazione, all’interno di uno scenario d’eccezione come la Nuvola di Fuksas, costituisce non solo un momento d’incontro e confronto con il pubblico, ma si pone l’obiettivo di ampliare ulteriormente i propri confini, allargando l’offerta alle correnti artistiche tra le piÃ¹ attuali ed influenti.Paese ospite di questa edizione Ã¨ la Germania, con un progetto che si avvale della curatela di Gregor Jansen e Julia Apitzsch, realizzato in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia. Grazie alla capacitÃ di fare sistema e con una sua precisa specificitÃ , questa sesta edizione conferma significative collaborazioni con le istituzioni pubbliche, parte attiva nella programmazione artistico-culturale della manifestazione: dal Ministero della Cultura, con la speciale partecipazione di alcune delle sue istituzioni museali e culturali piÃ¹ rappresentative fino alla Regione Lazio e a Roma Capitale.Tra i progetti speciali di quest’anno, la manifestazione rende omaggio a Corrado Cagli, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del Maestro, con un progetto realizzato in collaborazione con l’Archivio Corrado Cagli, che riunisce una selezione di sculture e alcune inedite maschere in carta. Ad arricchire ulteriormente il programma una serie di importanti novitÃ , che verranno presentate prossimamente e che contribuiranno a rendere questa edizione ancora piÃ¹ ricca e sorprendente.Roma Arte in Nuvola rappresenta un evento di richiamo per collezionisti, curatori, artisti, addetti ai lavori ma anche per il grande pubblico. Talk, mostre, installazioni e performance connotano l’identitÃ di questa sesta edizione, rendendola un’offerta completa e di alto profilo, che spazia dall’arte moderna fino alle nuove avanguardie.