 Tajani: non si parla di voto anticipato nella maggioranza – askanews.it


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Jolanda di Savoia, 16 lug. (askanews) – “No, assolutamente”. CosÃ¬ il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha risposto a chi gli chiedeva se in maggioranza si stia giÃ  parlando di date per il prossimo voto, a margine dell’evento ‘Bienvenue Ã  la BFuture farm en RÃ©publique du Congo’ a Jolanda di Savoia, nel ferrarese. “I giornalisti fanno il loro mestiere, l’ho fatto per tanti anni anch’io, quindi so che poi si gioca sulle date, sulle cose. Vedremo”.

“Adesso Ã¨ importante affrontare altre questioni. Anche qui siamo a lavorare per favorire la crescita del nostro Paese, per favorire una buona politica estera, guardando a Paesi come quelli del continente africano”, ha aggiunto Tajani.

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