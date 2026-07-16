 Calcio, Sarri: “Costruire un’Atalanta forte. Ederson un pilastro” – askanews.it


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Calcio, Sarri: “Costruire un’Atalanta forte. Ederson un pilastro”

“Alla Lazio Ã¨ stata un’esperienza formativa”
Lug 16, 2026

Roma, 16 lug. (askanews) – “Spero di vincere qualcosa e di creare una squadra forte attraverso il lavoro, ma spesso il viaggio Ã¨ piÃ¹ bello della meta”. Con queste parole Maurizio Sarri si Ã¨ presentato da nuovo allenatore dell’Atalanta.

“Ho scelto Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi hanno colpito lo stadio, il clima e il modo in cui questa societÃ  lavora. Mi aspetto una stagione con meno difficoltÃ ”, ha spiegato il tecnico toscano. Sul mercato ha aggiunto: “Giuntoli conosce le caratteristiche dei giocatori che mi piacciono. L’Atalanta ha una sua filosofia consolidata, sono contento della rosa e aspetterÃ² il rientro dei nazionali per capire se servirÃ  altro”.

Sarri ha confermato la centralitÃ  di Ederson: “La mia preoccupazione era capire con quale testa sarebbe rimasto dopo il mancato trasferimento al Manchester United. Invece ha dimostrato grande voglia di restare e sarÃ  un pilastro di questa Atalanta”. (Foto Facebook Atalanta BC)

Sul piano tattico il punto di partenza sarÃ  il 4-3-3, senza escludere il 4-2-3-1. “Stiamo provando Zalewski e Samardzic come interni di centrocampo. Raspadori lo inseguo da cinque anni e finalmente lo alleno. Kolasinac sarÃ  un giocatore importante, cosÃ¬ come Ahanor e Bernasconi”.

Infine, un pensiero per Gianluca Scamacca: “La grande sfida Ã¨ riportarlo al 100%. Abbiamo preparato un programma per evitare ricadute e speriamo nella collaborazione del ragazzo”.

Sarri ha ricordato anche la parentesi alla Lazio: “Ai tifosi posso solo voler bene. Ãˆ stata un’esperienza formativa, anche se avrei preferito che finisse diversamente. L’ambiente atalantino Ã¨ impressionante e non vedo l’ora di cominciare”.

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