 Autonomia, ok Senato a preintese con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto – askanews.it


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Roma, 16 lug. (askanews) – L’aula del Senato ha approvato le quattro risoluzioni della maggioranza sugli schemi di intesa preliminare in materia di autonomia differenziata tra governo e Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.In particolare le materie per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, disciplinate ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riguardano la protezione civile, le professioni e la previdenza complementare e integrativa.

La prossima settimana lo schema di preintese arriverÃ  alla Camera per l’esame.

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