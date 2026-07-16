Autonomia, ok Senato a preintese con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto

Roma, 16 lug. (askanews) – L’aula del Senato ha approvato le quattro risoluzioni della maggioranza sugli schemi di intesa preliminare in materia di autonomia differenziata tra governo e Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.In particolare le materie per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, disciplinate ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, riguardano la protezione civile, le professioni e la previdenza complementare e integrativa.La prossima settimana lo schema di preintese arriverÃ alla Camera per l’esame.