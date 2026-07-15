Verso l’apice dell’ondata di calore: forti temporali al Nord

Milano, 15 lug. (askanews) – La terza ondata di calore africano si avvicina al picco, con temporali violenti attesi al Nord e temperature fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo, indica tra mercoledÃ¬ 15 e giovedÃ¬ 16 luglio la fase piÃ¹ delicata: al Centro-Sud continuerÃ il caldo intenso, mentre sulla Val Padana aumenterÃ il rischio di fenomeni forti.L’anomalia dell’estate 2026 riguarda anche i tempi. Il caldo si Ã¨ acceso giÃ in primavera, prima del periodo tradizionalmente piÃ¹ rovente dell’anno, tra fine luglio e fine agosto. I terreni secchi aggravano la situazione: con poca umiditÃ al suolo, l’energia solare non viene assorbita dall’evaporazione dell’acqua e contribuisce in misura maggiore al riscaldamento dell’aria. Il passaggio piÃ¹ critico Ã¨ atteso tra il pomeriggio di mercoledÃ¬ e le prime ore di giovedÃ¬. In Pianura Padana il calore e l’umiditÃ accumulati incontreranno aria piÃ¹ fresca in quota in arrivo dalle Alpi centro-orientali e venti diversi per direzione e velocitÃ alle varie quote. Questa combinazione puÃ² favorire temporali violenti, grandinate, supercelle e possibili tornado.L’area a rischio piÃ¹ alto Ã¨ il Triveneto, ma i fenomeni potranno interessare l’intera Val Padana, con possibili sconfinamenti verso Milano nella tarda serata. I temporali non interromperanno perÃ² la fase calda: l’aumento delle temperature proseguirÃ fino al fine settimana, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole. Le punte piÃ¹ elevate sono previste nelle zone interne della Sardegna, dove si potranno raggiungere i 45 gradi. Sono attesi 42 gradi a Nuoro, 41 a Caltanissetta, Foggia e Oristano, 40 a Firenze, Terni e Matera, 37 a Roma e 36 a Milano.MercoledÃ¬ 15 luglio il Nord avrÃ caldo e sole fino all’arrivo dei temporali forti dal pomeriggio e dalla sera. Al Centro il tempo resterÃ soleggiato e molto caldo, mentre al Sud il caldo sarÃ eccezionale, con punte di 41-43 gradi in Sardegna e Sicilia. GiovedÃ¬ 16 luglio al Nord i temporali proseguiranno fino al primo mattino, poi il tempo migliorerÃ . Al Centro continueranno sole e caldo intenso. Al Sud resterÃ una fase di caldo eccezionale, con punte di 42-43 gradi in Sardegna e Sicilia. VenerdÃ¬ 17 luglio il Nord resterÃ caldo e soleggiato, con temporali limitati alle Alpi. Al Centro e al Sud la fase rovente continuerÃ , con valori fino a 44-45 gradi in Sardegna e Sicilia. Da domenica Ã¨ previsto un aumento dell’instabilitÃ dal Nord verso il Centro e un calo termico destinato a durare 5-6 giorni, con temperature in discesa dai 40 gradi a circa 34 gradi in molte aree. Al Sud, perÃ², il caldo resterÃ anomalo.