Panetta: l’Italia ha basi solide, ma restano i rischi geopolitici

Roma, 15 lug. (askanews) – “L’instabilitÃ geopolitica e il rapido progresso tecnologico continueranno a incidere sulle prospettive di famiglie, imprese e intermediari. Non possiamo eliminarne i rischi, nÃ© prevederne tutti gli sviluppi. Possiamo perÃ² rafforzare la capacitÃ della nostra economia di assorbire gli shock e di trasformare in crescita le opportunitÃ offerte dall’innovazione”. Lo ha sottolineato il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento in occasione dell’assemblea annuale dell’Abi, mettendo in evidenza come tuttavia l’Italia disponga di “basi solide”.“L’Italia dispone di basi solide: un sistema bancario rafforzato, famiglie con un’elevata capacitÃ di risparmio, imprese che hanno dimostrato di sapersi adattare anche nelle fasi piÃ¹ difficili. La sfida Ã¨ trasformare questi punti di forza in investimenti, innovazione e sviluppo duraturo”, ha aggiunto Panetta.