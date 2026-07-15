 Panetta: l’Italia ha basi solide, ma restano i rischi geopolitici – askanews.it


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Panetta: l’Italia ha basi solide, ma restano i rischi geopolitici

La sfida Ã¨ trasformare punti forza in investimenti e innovazione
Lug 15, 2026

Roma, 15 lug. (askanews) – “L’instabilitÃ  geopolitica e il rapido progresso tecnologico continueranno a incidere sulle prospettive di famiglie, imprese e intermediari. Non possiamo eliminarne i rischi, nÃ© prevederne tutti gli sviluppi. Possiamo perÃ² rafforzare la capacitÃ  della nostra economia di assorbire gli shock e di trasformare in crescita le opportunitÃ  offerte dall’innovazione”. Lo ha sottolineato il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento in occasione dell’assemblea annuale dell’Abi, mettendo in evidenza come tuttavia l’Italia disponga di “basi solide”.

“L’Italia dispone di basi solide: un sistema bancario rafforzato, famiglie con un’elevata capacitÃ  di risparmio, imprese che hanno dimostrato di sapersi adattare anche nelle fasi piÃ¹ difficili. La sfida Ã¨ trasformare questi punti di forza in investimenti, innovazione e sviluppo duraturo”, ha aggiunto Panetta.

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