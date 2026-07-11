 Trump: mille missili contro se l’Iran mi uccidesse, l’esercito Ã¨ pronto a distruggerlo – askanews.it


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Trump: mille missili contro se l’Iran mi uccidesse, l’esercito Ã¨ pronto a distruggerlo

“Gli ordini sono giÃ  stati impartiti”, scrive su Truth il presidente Usa che intanto perÃ² ha ordinato di proseguire i colloqui
Lug 11, 2026

Roma, 11 lug. (askanews) – “Mille missili sono pronti e puntati contro la Repubblica Islamica dell’Iran, e migliaia di altri seguiranno immediatamente, qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, pronunciata in molti angoli del mondo, di assassinare, o tentare di assassinare, il presidente in carica degli Stati Uniti d’America, in questo caso, ME!”: lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti , Donald Trump, sul suo account di Truth Social.

“Gli ordini sono giÃ  stati impartiti e l’esercito statunitense Ã¨ pronto, disposto e in grado, per un periodo di un anno, prorogabile, di decimare e distruggere completamente tutte le regioni dell’Iran – LODATO SIA ALLAH!” Trump aveva giÃ  affermato ieri di aver ordinato una campagna di bombardamenti senza precedenti contro l’Iran nel caso dovesse essere vittima di un attentato.

Intanto, perÃ², il presidente degli Stati Uniti ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui con l’Iran in programma oggi in Oman: Ã¨ quanto riporta la Cbs, citando fonti dell’Amministrazione statunitense.

Secondo le fonti gli Stati Uniti risponderanno ricorrendo alla leva militare ed economica qualora l’Iran continuasse a “compiere atti ostili”.

La squadra negoziale di Trump Ã¨ composta dal vicepresidente JD Vance, dal genero del presidente, Jared Kushner, dall’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e dal segretario di Stato Marco Rubio.

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