Avviso meteo della Protezione civile: temporali intensi sul Nord, allerta arancione in Lombardia

Milano, 11 lug. (askanews) – Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra i precedenti.L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, temporali anche di forte intensitÃ su Piemonte, Lombardia, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto per la giornata di oggi, sabato 11, Ã¨ stata valutata allerta arancione su settori della Lombardia e allerta gialla su gran parte del Nord Italia e sulle Marche. Per la giornata di domani, domenica 12 luglio, allerta gialla per rischio temporali sulla provincia autonoma di Trento.