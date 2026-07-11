 Avviso meteo della Protezione civile: temporali intensi sul Nord, allerta arancione in Lombardia – askanews.it


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Avviso meteo della Protezione civile: temporali intensi sul Nord, allerta arancione in Lombardia

Rischio vento, grandine e criticitÃ  idrogeologiche e idrauliche
Lug 11, 2026

Milano, 11 lug. (askanews) – Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra i precedenti.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, temporali anche di forte intensitÃ  su Piemonte, Lombardia, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attivitÃ  elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto per la giornata di oggi, sabato 11, Ã¨ stata valutata allerta arancione su settori della Lombardia e allerta gialla su gran parte del Nord Italia e sulle Marche. Per la giornata di domani, domenica 12 luglio, allerta gialla per rischio temporali sulla provincia autonoma di Trento.

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