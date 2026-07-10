 Cinema, a ottobre torna l’Ocean Film Festival World Tour Italia – askanews.it


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Cinema, a ottobre torna l’Ocean Film Festival World Tour Italia

La decima edizione con 22 tappe, dal 14 ottobre
Lug 10, 2026

Roma, 10 lug. (askanews) – Torna l’Ocean Film Festival World Tour Italia, edizione italiana dell’Ocean Film Festival Australia, il festival internazionale che seleziona e porta sul grande schermo i migliori corto e mediometraggi dedicati all’oceano, agli sport acquatici, all’esplorazione e alla conservazione marina.

Quest’anno la manifestazione festeggia 10 anni di cinema, avventura e oceano, esplorazioni, imprese sportive e racconti capaci di ispirare e accendere una maggiore consapevolezza sul valore del mare. Dal 14 ottobre a metÃ  novembre il festival celebrerÃ  l’anniversario attraversando il Paese con 22 appuntamenti nei principali cinema e teatri italiani.

Ad inaugurare la manifestazione sarÃ  il pre-evento di Milano, in programma mercoledÃ¬ 14 ottobre al Teatro Carcano, prima dell’inizio dello spettacolo, con ospite Alex Bellini, esploratore, divulgatore ambientale e autore, che presenterÃ  il suo nuovo libro in un incontro dedicato alle grandi sfide ambientali e al rapporto tra uomo e natura.

L’edizione 2026 segna un’ulteriore crescita del festival, che amplia la propria presenza sul territorio nazionale con due nuove cittÃ : Rovereto, per la prima volta nel circuito del tour, e Catanzaro, prima tappa in Calabria. Un’espansione che conferma la volontÃ  di rendere il festival sempre piÃ¹ capillare, attraversando l’Italia da Nord a Sud e da Est a Ovest, coinvolgendo un pubblico sempre piÃ¹ ampio di appassionati di mare, outdoor, viaggi e sostenibilitÃ .

“La decima edizione rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto la conferma che in Italia esiste una comunitÃ  sempre piÃ¹ ampia di persone che desidera conoscere e vivere l’oceano. In questi dieci anni il festival Ã¨ cresciuto insieme al suo pubblico e continuerÃ  a portare nelle sale storie capaci di emozionare, ispirare e promuovere una vera cultura del mare”, ha dichiarato Alessandra Raggio, ceo di Itaca The Outdoor Community, organizzatrice di OCEAN Film Festival World Tour Italia.

In nove edizioni nelle sale cinematografiche, oltre a un’edizione digitale nel 2020, Ocean Film Festival World Tour Italia ha coinvolto oltre 38.500 spettatori, raggiungendo 20 cittÃ  italiane, grazie anche al contributo di oltre 400 volontari.

Anche per questa decima edizione il programma proporrÃ  una selezione internazionale di corto e mediometraggi dedicati alle grandi avventure del mare. Dalle spedizioni in Antartide alle foreste di kelp, dalla biodiversitÃ  marina alla tutela degli oceani, passando per vela, surf, ricerca scientifica e straordinari incontri con la fauna selvatica, i film racconteranno alcune delle storie piÃ¹ affascinanti e attuali del nostro pianeta attraverso immagini spettacolari e protagonisti d’eccezione.

Come da tradizione, le serate saranno arricchite dalla presenza di ospiti che porteranno sul palco esperienze vissute in prima persona e offriranno al pubblico l’occasione di approfondire i temi affrontati nei film. Tra i protagonisti giÃ  annunciati, oltrea a Alex Bellini, Diego Curtarello, ecologo marino, content creator e divulgatore scientifico conosciuto sui social come Diegologia Marina; Marco Spinelli, fotografo, documentarista ed esploratore del mondo sommerso; Alessandro Dini, pioniere e promotore del surf italiano, direttore tecnico nazionale ACSI Surfing e autore; Giovanni Chimienti, biologo marino, National Geographic Explorer e tra i piÃ¹ autorevoli divulgatori italiani dedicati alla ricerca e alla conservazione degli ambienti marini.

Nel corso degli anni OCEAN Film Festival World Tour Italia ha sviluppato importanti collaborazioni con realtÃ  impegnate nella tutela degli ecosistemi marini, tra cui One Ocean Foundation, Fondazione Centro Velico Caprera, Water Defenders Alliance powered by LifeGate, Marevivo e Sea Shepherd, promuovendo iniziative concrete di sensibilizzazione e conservation che coinvolgono direttamente il pubblico del festival. A conferma del proprio impegno nella promozione della cultura dell’oceano, Ocean Film Festival World Tour Italia Ã¨ membro del Comitato Nazionale del Decennio del Mare, su invito della Commissione Oceanografica Italiana presso il Cnr, e ha ricevuto l’endorsement della Unesco Ocean Decade.

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