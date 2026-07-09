 Lazio, Tajani: crisi Lotito-tifosi non preoccupa Forza Italia – askanews.it


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Lazio, Tajani: crisi Lotito-tifosi non preoccupa Forza Italia

“Sono tifoso della Juventus”
Lug 9, 2026

Roma, 9 lug. (askanews) – La crisi in atto tra i tifosi della Lazio e il presidente Lotito, senatore di FI, “non preoccupa il partito. Non sono tifoso della Lazio, sono tifoso della Juventus e sono contento che il Frosinone Ã¨ in Serie A. AndrÃ² a vedere Frosinone-Juventus il 23 di agosto”. CosÃ¬ il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, risponde a margine della presentazione della tessera 2026 di Forza Italia, a proposito dell’annunciato boicottaggio nei confronti di FI dei supporter biancoazzurri alle prossime elezioni politiche.

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