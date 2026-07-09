 A Locarno79 “Il Cileno”, film sui movimenti rivoluzionari anni ’70 – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Torna l’EreditÃ  delle Donne, festival della paritÃ  di genere

9 Luglio 2026
Estero Videonews

Volkswagen, sciopero in Germania contro tagli e crisi dell’auto

9 Luglio 2026
Estero Videonews

Hong Kong, dopo oltre trent’anni cani possono entrare al ristorante

9 Luglio 2026
Estero Videonews

Le immagini del revolver regalato da Erdogan ai leader Nato

9 Luglio 2026
Cultura Videonews

Bellezza e bruttezza, dialettica dell’arte alle Gallerie d’Italia

9 Luglio 2026
Cronaca Videonews

Coni, conferite lauree honoris causa a Buonfiglio e MalagÃ²

9 Luglio 2026
Sport Videonews

Mondiali 2026, su municipio Parigi la scritta “Paris avec les Bleus”

9 Luglio 2026
Cronaca Primo Piano Videonews

Clima, giugno 2026 il mese piÃ¹ caldo di sempre per l’Europa

9 Luglio 2026
Estero Videonews

“A morte Trump”: una folla immensa a Mashad per inumazione di Khamenei

9 Luglio 2026
Cultura Mondo Tech Videonews

DroneArt Show: 1.200 droni disegnano Harry Potter sopra San Siro

9 Luglio 2026
Piemonte Spettacolo

A Locarno79 “Il Cileno”, film sui movimenti rivoluzionari anni ’70

Dal Cile a Torino, regia di Castro-San MartÃ¬n. In sala dal 27 agosto
Lug 9, 2026

Roma, 9 lug. (askanews) – “Il Cileno”, diretto da Sergio Castro-San MartÃ­n, sarÃ  presentato in anteprima mondiale alla 79esima edizione del Locarno Film Festival nella sezione Piazza Grande. ArriverÃ  nelle sale italiane il 27 agosto con Fandango Distribuzione.

Il film si ispira liberamente alla vera storia di Aldo MarÃ­n, figura simbolo dell’intreccio tra i movimenti rivoluzionari cileni e italiani degli anni Settanta. Il Cileno Ã¨ un film drammatico e storico, profondamente legato al nostro presente, in cui le tensioni sociali, culturali e politiche si intrecciano con nodi piÃ¹ intimi, quali maternitÃ , sentimenti e vendetta.

Nel 1976 il minatore Aldo MarÃ­n fugge dal regime cileno e si rifugia a Torino, dove incontra Luciana, una dottoressa che pratica aborti clandestini, ma il suo tentativo di rifarsi una vita Ã¨ minacciato da un talento che Ã¨ anche la sua maledizione: costruire bombe.

Sergio Castro-San MartÃ­n firma, oltre alla regia, anche il soggetto e la sceneggiatura del film insieme a Simona Nobile.

Nel cast Camilo Arancibia (Aldo MarÃ­n), Sara Serraiocco (Luciana), Gaetano Bruno (Russo), Andrew Bargsted (Chapa) e con la partecipazione di Lorenzo Richelmy (Enrico).

Le riprese si sono svolte in Piemonte, a Locarno e in Cile.

Una produzione dispÃ rte, EQUECO e CinÃ©dokkÃ©, in associazione con Redibis Film, in coproduzione con RSI Radiotelevisione Svizzera / SRG SSR. Opera realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e nell’audiovisivo MiC – Ministero della Cultura DGCA con il supporto di PR FESR Piemonte 2021-2027 Bando “Piemonte Film TV Fund”, Film Commission Torino Piemonte, Creative Europe Media, Fondo de Fomento Audiovisual – MINCAP, Corfo, Ibermedia, Ufficio federale della cultura (UFC) – Repubblica e Cantone Ticino / Fondo cantonale per la cinematografia – Ticino Film Commission, con il patrocinio della CittÃ  di Torino.

“Il Cileno” sarÃ  nelle sale italiane dal 27 agosto 2026 con Fandango Distribuzione.

Notizie Correlate

Calabria Spettacolo

Kevin Spacey, Can Yaman e Valeria Golino a Magna Graecia Film festival

Lug 9, 2026
Lazio Spettacolo

Monica Guerritore sui testi di Alda Merini in “Mentre rubavo la vita”

Lug 9, 2026
Cronaca Piemonte

Borgo Monchiero riapre nelle Langhe, antico complesso monastico

Lug 9, 2026