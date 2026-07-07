Cinema, dal 9 luglio “Cannes a Roma Mon Amour” XXXI edizione

Roma, 7 lug. (askanews) – Dal 9 al 15 luglio il Cinema 4 Fontane di Roma ospita la XXXI edizione di “Cannes a Roma Mon Amour”, la rassegna che porta nella Capitale, in anteprima e in versione originale con sottotitoli in italiano, una selezione di film provenienti direttamente dall’ultima edizione del Festival di Cannes.Realizzata da ANEC Lazio, la manifestazione rinnova anche quest’anno il suo ruolo di appuntamento imprescindibile per il pubblico romano e per gli appassionati di cinema d’autore internazionale. Per una settimana, la sala 5 del 4 Fontane diventa idealmente una prosecuzione della Croisette, offrendo agli spettatori la possibilitÃ di scoprire opere presentate nelle principali sezioni del festival: Concorso, Un Certain Regard, Midnight Screenings, Fuori Concorso e Special Screenings. Il programma dell’edizione 2026 propone un percorso attraverso generi, linguaggi e immaginari molto diversi: dal melodramma intimo alla fantascienza, dall’horror politico al racconto di formazione, dal cinema storico alla riflessione sul corpo, sull’identitÃ e sulla famiglia. La rassegna prenderÃ il via giovedÃ¬ 9 luglio con una serata dedicata alle Midnight Screenings. Ad aprire il programma sarÃ “Gun-che” (Colony) di Yeon Sang-ho, action horror ambientato in un edificio posto in quarantena dopo un misterioso attacco bioterroristico, dove un gruppo di sopravvissuti Ã¨ costretto a confrontarsi con un’infezione in continua evoluzione. A seguire “Roma Elastica” di Bertrand Mandico, visionaria coproduzione franco-italiana con Marion Cotillard e NoÃ©mie Merlant, ambientata nella Roma del 1982, che accompagna un’attrice francese sull’orlo del collasso durante le riprese di quello che potrebbe essere il suo ultimo film.VenerdÃ¬ 10 luglio entrerÃ nel vivo la selezione del Festival con “Subete Mayonaka no Koibitotachi” (All the Lovers in the Night) di Yukiko Sode, delicato adattamento del romanzo di Mieko Kawakami che racconta l’incontro tra una giovane correttrice di bozze e un riservato insegnante di fisica, destinato a cambiare il corso delle loro vite. SeguirÃ “Sheep in the Box” di Hirokazu Koreeda, intenso dramma di fantascienza ambientato in un Giappone del futuro prossimo, dove una coppia decide di adottare un androide dalle sembianze di bambino dopo la perdita del figlio. ChiuderÃ la giornata “L’Inconnue” (The Unknown) di Arthur Harari, originale racconto tra thriller e fantastico nel quale un fotografo si risveglia improvvisamente nel corpo di una donna sconosciuta, dando vita a una riflessione sull’identitÃ e sul desiderio. Sabato 11 luglio sarÃ la volta di “Histoires de la nuit” (The Birthday Party) di LÃ©a Mysius, tratto dal romanzo di Laurent Mauvignier, un thriller psicologico in cui l’apparente serenitÃ di una famiglia isolata viene sconvolta dall’arrivo di tre misteriosi visitatori. SeguirÃ “Gentle Monster” di Marie Kreutzer, intenso dramma che intreccia le vicende di una pianista e di un’investigatrice alle prese con una dolorosa veritÃ destinata a cambiare le loro esistenze. La giornata si concluderÃ con “Ulysse” di Laetitia Masson, ispirato a un’esperienza personale della regista, che affronta con sensibilitÃ il tema della disabilitÃ e il percorso di due genitori chiamati a immaginare il futuro del proprio figlio.Domenica 12 luglio si aprirÃ con “MÃ©moire de fille” (A Girl’s Story) di Judith GodrÃ¨che, adattamento del libro autobiografico di Annie Ernaux che ripercorre il primo amore e il passaggio all’etÃ adulta attraverso il filtro della memoria. Al centro della giornata troverÃ spazio “Minotaur” di Andrei Zviaguintsev, vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes, un’opera di straordinaria intensitÃ che, sullo sfondo della Russia contemporanea e della guerra in Ucraina, racconta una crisi coniugale trasformandola in una riflessione sul potere, sulla colpa e sulle contraddizioni della societÃ . La serata si concluderÃ con una seconda proiezione di “Sheep in the Box”. LunedÃ¬ 13 luglio il pubblico potrÃ ritrovare “Gun-che” (Colony), prima di assistere a “Her Private Hell” di Nicolas Winding Refn, presentato Fuori Concorso, thriller fantascientifico che conferma l’inconfondibile immaginario visionario del regista danese. ChiuderÃ la giornata “Teenage Sex and Death at Camp Miasma” di Jane Schoenbrun, vincitore della Queer Palm, rilettura queer dello slasher americano che riflette sul rapporto tra identitÃ , desiderio e immaginario cinematografico.La giornata conclusiva di martedÃ¬ 14 luglio si aprirÃ con “Les Matins merveilleux” di Avril Besson, delicata commedia romantica presentata nelle Special Screenings, che segue una giovane donna in viaggio verso la Costa Azzurra dopo il funerale della nonna, trasformando il lutto in un percorso di rinascita. SeguirÃ una nuova proiezione di “L’Inconnue” (The Unknown) e, in chiusura, “Coward” di Lukas Dhont, Premio per la Migliore Interpretazione Maschile al Festival di Cannes, intenso racconto ambientato nelle trincee della Prima guerra mondiale, dove una storia d’amore proibita diventa una profonda riflessione sull’identitÃ , sul coraggio e sulla libertÃ di essere sÃ© stessi. La rassegna si concluderÃ mercoledÃ¬ 15 luglio con una seconda occasione per vedere “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, seguita da “Histoires de la nuit” (The Birthday Party) e da “Her Private Hell”, tre opere molto diverse tra loro ma accomunate dalla capacitÃ di raccontare, attraverso linguaggi originali e visioni autoriali, alcune delle tensioni e delle trasformazioni del mondo contemporaneo.