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Carmen Russo tra i super ospiti del Caltagirone Short FilmFest 2026

Dal 10 al 12 luglio nella cittÃ  siciliana
Lug 7, 2026

Roma, 7 lug. (askanews) – Ãˆ tutto pronto per la quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest, il festival dedicato al cinema breve ideato e diretto dalla giornalista e sceneggiatrice Angela Failla e organizzato dal Comune di Caltagirone, che dal 10 al 12 luglio 2026 trasformerÃ  ancora una volta il cuore del centro storico dell’affascinante cittÃ  che racchiude l’essenza del barocco siciliano, in un grande spazio dedicato al cinema, agli incontri e alla cultura contemporanea.

Dopo aver annunciato ospiti e riconoscimenti, il festival svela il programma completo delle tre giornate, confermando una proposta capace di intrecciare proiezioni, talk, musica, degustazioni ed esperienze culturali diffuse.

Il tema della sostenibilitÃ , filo conduttore dell’edizione, attraverserÃ  l’intera manifestazione nelle sue dimensioni ambientale, sociale, culturale ed economica, grazie anche al supporto dei main sponsor GETEC ed Energy Wave, realtÃ  impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative nel settore energetico.

Le giornate si apriranno ogni pomeriggio nell’Atrio di Palazzo di CittÃ  con Wine Ciak – Il cinema nel calice, il format ideato da Giusy Giacone che unisce racconto cinematografico e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, proponendo la degustazione di bianchi d’autore e bollicine per iniziare, poi nella giornata di sabato di Cerasuolo e infine di passiti.

Tra le novitÃ  di questa edizione il debutto di Short Talk: Storie, conversazioni informali durante l’aperitivo tra giornalisti e ospiti del festival, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico under 35 al linguaggio del cinema: il primo incontro vedrÃ  protagonisti Gabriele Falsetta e Rebecca Antonaci con la moderazione di Alessandro Genitori, mentre il secondo sarÃ  dedicato a Monica Dugo. Ogni sera, inoltre, Palazzo Reburdone ospiterÃ  lo spazio interviste riservato alla stampa accreditata.

La serata inaugurale del 10 luglio sarÃ  affidata a Ruggero Sardo, che guiderÃ  il pubblico tra proiezioni e incontri in Piazza Municipio, a partire dai cortometraggi fuori concorso “Samsa” di Gianpiero Pumo e “Terra Madre” di Denis Nazzari, presentato alla presenza del regista, seguito da uno dei cortometraggi finalisti in concorso. Nel corso della serata verrÃ  assegnato il Premio “Icona dello Spettacolo Italiano” a Carmen Russo, omaggio a una carriera che attraversa televisione, teatro e cinema, sul palco cone lei salirÃ  anche il regista Carlo Fenizi, e il Premio “Cinema senza confini” a Tommaso Basili. Ad Antonio Mannino, ideatore e organizzatore di Etna Comics, andrÃ  il premio “Ambascitaore della cultura pop”. Spazio anche al racconto del mestiere dell’attore con Gabriele Falsetta e a un momento musicale affidato al giovane violinista, vincitore della decima edizione di Tu Si Que Vales Samuele Palumbo.

La seconda giornata, l’11 luglio, sarÃ  condotta da Angelo Scaltriti. La serata in Piazza Municipio si aprirÃ  con la proiezione fuori concorso “CiÃ² che semini” di Clelia Parisi, presente all’incontro con il pubblico, seguita da un’ulteriore proiezione di uno dei corti finalisti in concorso e dall’incontro “Tra Hollywood e la Sicilia” con l’attore italoamericano Michael Cavalieri. Nel corso della serata verrÃ  consegnato il Premio “Storie di Campioni” a Giuseppe Mascara, mentre Rebecca Antonaci offrirÃ  il suo contributo sul cinema contemporaneo e sulle nuove generazioni di interpreti. SalirÃ  inoltre sul palco l’Associazione Gli Eclettici, a cui verrÃ  assegnato un riconoscimento per “Rita da Cascia – Il Musical”, regia di Rosario Primavera. La chiusura sarÃ  affidata al momento di comicitÃ  con il duo Toti e Totino.

La giornata conclusiva del 12 luglio, nuovamente condotta da Ruggero Sardo, sarÃ  dedicata al talento siciliano e ai percorsi artistici internazionali, con la proiezione fuori concorso “Ughetto Forno” di Fabio Vasco e dell’ultimo cortometraggio in concorso, prima della consegna del Premio “CittÃ  di Caltagirone” a Elia Lo Tauro, artista siciliano che ha raggiunto una dimensione internazionale nel mondo del musical, distinguendosi in importanti produzioni del West End londinese, tra cui il pluripremiato “Moulin Rouge! The Musical”.

La serata proseguirÃ  con l’incontro con Mario Coco dedicato alla serie “Don Matteo”, e si chiuderÃ  con l’esibizione dello stesso Elia Lo Tauro e con il live finale di PierC, nome d’arte di Piercesare Fagioli, giovane cantautore italiano emerso al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor Italia 2025, dove ha raggiunto la finale distinguendosi per intensitÃ  vocale e presenza scenica.

Accanto agli ospiti giÃ  annunciati, prenderanno parte alle tre giornate anche i membri della giuria Monica Dugo, Daniela Bassani e Consuelo Catucci, insieme a registi, artisti e professionisti del settore.

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