Leonardo, MacrÃ¬: il nostro focus principale ora Ã¨ l’aerospazio

Firenze, 6 lug. (askanews) – “Il focus principale in questa fase Ã¨ legato all’aerospazio. C’Ã¨ un’evoluzione di livello europeo, se riusciremo a ridurre anche qui la frammentazione e concentrare gli investimenti poderosi che dovremmo fare a livello europeo, penso che anche, diciamo, la Toscana, come le altre 16 regioni dove Leonardo Ã¨ impegnata, possa beneficiare di questa accelerazione”. Lo ha detto Francesco MacrÃ¬, presidente di Leonardo, all’assemblea di Confindustria Toscana Centro e Costa a Firenze.“Sicuramente una realtÃ come Leonardo Ã¨ piÃ¹ facile che cresca a livello per linee esterne o comunque per la produttivitÃ che l’ecosistema puÃ² garantire rispetto a una crescita organica diretta. La competizione l’avremo sugli ecosistemi dell’innovazione. Noi come italiani potremo essere protagonisti di un nuovo rinascimento industriale. Sicuramente dovremo accelerare in tutto con l’intelligenza artificiale, ma la vera sfida Ã¨ quella delle competenze. Un ulteriore campo di confronto e di scontro sarÃ appunto su su chi dominerÃ la conoscenza nel mondo. Quindi noi dobbiamo tenere il tema della formazione come una delle prioritÃ , proprio un asset strategico, investire in competenze”, ha concluso Macri.