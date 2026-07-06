Calcio, MalagÃ²: “Squalifica Balogun sospesa un’assurditÃ ”

Roma, 6 lug. (askanews) – “Strana storia, mi Ã¨ sembrata un’assurditÃ . Ho guardato questo articolo 27 di cui si parla, che non Ã¨ replicabile, menomale, nei campionati nazionali altrimenti sarebbe l’Armageddon. Ãˆ inutile che ce lo raccontiamo, Ã¨ una decisione che ha un evidente sapore politico”. CosÃ¬ Giovanni MalagÃ², presidente Figc, a Rai Radio1 commenta la decisione della Fifa di sospendere la squalifica del calciatore americano Florin Balogun, espulso contro la Bosnia, rendendolo, di fatto, disponibile per giocare contro il Belgio negli ottavi di finale del Mondiale. “Ãˆ un precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. – ha concluso – Io sono un fautore di questo Mondiale con stadi pieni e tanto entusiasmo, ma quando vedi una decisione cosÃ¬ perde la meritocrazia che Ã¨ alla base del calcio”“Maldini rientra tra coloro che hanno il curriculum vitae per essere il profilo ideale nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Ma tutte le persone che hanno ruoli di responsabilitÃ hanno spesso un piano B e anche uno C. Mi sono dato massimo questa settimana per tirare le somme”. Sono le parole di Giovanni MalagÃ², presidente della Figc, a Rai Radio1 in merito alla scelta del direttore tecnico e del ct della Nazionale. “Per il ct continuo a sostenere di non aver parlato con nessuno perchÃ© sarebbe in contraddizione con ciÃ² che mi sono riproposto, ossia decidere insieme al dt chi sarÃ l’allenatore. Lancetta piÃ¹ spostata verso Conte che Mancini? Non Ã¨ escluso che la lancetta non riguardi solo queste due persone”, ha aggiunto MalagÃ² che poi, sulla possibilitÃ di aiuto della Serie A per l’ingaggio del ct, ammette come sia “molto importante la disponibilitÃ delle societÃ ad aiutare, eventualmente, al supporto per l’ingaggio dell’allenatore. Quello che Ã¨ piÃ¹ bello ancora, perÃ², Ã¨ che c’Ã¨ piena disponibilitÃ della Serie A a venire incontro alla Nazionale, che si Ã¨ resa conto che siamo arrivati a grattare il fondo del barile. – ha detto – C’Ã¨ da rifondare il movimento. Io penso che non sia proprio tutto da buttare, ci sono dei giovani importanti. Nella mia testa ci sono sei anni da completare fino a Euro 2032, un periodo quasi ideale per costruire il migliore atleta possibile”. Infine un pensiero all’aiuto che la politica puÃ² dare al calcio con MalagÃ² che sottolinea come “ci sono provvedimenti che passano da attivitÃ endofederali, ma altri come quelli sugli sgravi fiscali, sulle scommesse o il supporto al settore giovanile che dipendono da loro. La legislatura sportiva puÃ² durare due anni, i tempi sono strettissimi”, conclude