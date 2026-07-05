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Arriva l’anticiclone, al via una lunga fase di caldo sull’Italia

A partire da oggi domenica 5 luglio
Lug 5, 2026

Roma, 5 lug. (askanews) – Siamo agli albori di una lunga fase di caldo intenso che abbraccerà progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo, Italia inclusa. Le correnti instabili e i temporali degli ultimi tempi lasciano ora il posto a un vasto anticiclone, destinato a dominare incontrastato sui nostri cieli e a spingere le colonnine di mercurio verso valori ben oltre le medie climatiche. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma una nuova e decisa svolta a livello emisferico, guidata dall’inesorabile avanzata di un vasto campo anticiclonico sul bacino del Mediterraneo. I primi effetti tangibili di questa imponente configurazione si manifesteranno in modo evidente a partire da domenica 5 luglio con una maggiore e pressoché generale stabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud.

Oltre al tanto sole le temperature massime registreranno un deciso aumento, spingendosi agevolmente fin verso i 33-34°C nelle principali città del Centro-Nord; qualche grado in meno sui settori adriatici (Abruzzo, Molise e Puglia) e su parte dell’area jonica a causa di una maggior ventilazione dai quadranti settentrionali. Inizialmente, l’area di alta pressione presenterà una natura mista, sostenuta da un mix di contributi atmosferici differenti: le correnti più clementi di origine azzorriana andranno a fondersi con le pulsazioni calde di matrice africana.

Col passare dei giorni, e in modo particolarmente marcato a partire dalla metà della prossima settimana, le dinamiche atmosferiche cambieranno assetto. Le masse d’aria rovente di origine subtropicale prenderanno definitivamente il sopravvento sul nostro Paese. In questo frangente, dovremo fare i conti con un’ondata di calore di tutto rispetto, caratterizzata da anomalie termiche significative (valori nuovamente sopra le medie climatiche) e un clima afoso su buona parte delle regioni.

Nel dettaglio: Domenica 5. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: stabile e soleggiato ovunque. Al Sud: soleggiato, venti da nord.

Lunedì 6. Al Nord: sole e caldo ovunque. Al Centro: sole, acquazzoni sulle zone interne. Al Sud: soleggiato, locali temporali in Basilicata.

Martedì 7. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole, locali rovesci su zone interne. Al Sud: soleggiato, temporali sulla Sila..

Tendenza: stabilità atmosferica grazie alla presenza dell’anticiclone.

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