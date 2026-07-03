Treni, Salvini: polemiche? Politica non arrivi sui binari

Firenze , 3 lug. (askanews) – “Oggi abbiamo tre massimi storici: 1300 cantieri aperti, quasi diecimila treni circolanti e il massimo storico dei passeggeri. E’ chiaro che questi tre massimi storici possono comportare qualche disagio”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vice premier Matteo Salvini intervenendo a Firenze al completamento dello scavo di due gallerie, con TBM Marika e Iris, del passante AV Firenze – Cantiere della stazione AV Firenze.“Spero che la politica arrivi ovunque ma non sui binari” ha aggiunto ricordando di essere “un ministro del Trasporti politico, assolutamente politico, sono segretario di un partito”.