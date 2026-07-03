 Droga, furto di Fentanyl da ospedale a Roma: indagano i carabinieri – askanews.it


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Droga, furto di Fentanyl da ospedale a Roma: indagano i carabinieri

  Le 80 fiale sono utilizzate in anestesia
Lug 3, 2026
 

Roma, 3 lug. (askanews) – Furto di un farmaco iniettabile a base di Fentanyl all’ospedale Israelitico di Roma. La struttura sanitaria ha denunciato alla stazione Carabinieri Roma Trullo il furto di 80 fiale di un farmaco iniettabile e base di Fentanyl, utilizzato in anestesia.

Il fatto – secondo quanto si spiega in una nota – è stato oggetto di una riunione a Palazzo Chigi, presieduta da Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comando Carabinieri per la Tutela della Salute, attesa la gravità dell’episodio – si sottolinea – provvederà ad intensificare le normali attività di vigilanza sulla corretta detenzione e gestione dei farmaci stupefacenti lungo tutta la filiera distributiva, ovvero presso farmacie e distributori intermedi, coinvolgendo anche farmacie pubbliche di ospedali e aziende sanitarie, nonché i Servizi per le Dipendenze.

I Reparti Tutela Salute svolgono il compito istituzionale di vigilanza della filiera del farmaco anche nel settore degli stupefacenti – si sottolinea – in via amministrativa e/o penale in relazione alle circostanze, anche in coordinazione con il competente Ufficio del ministero della salute per l’attuazione di programmi annuali di sorveglianza.

In seguito all’episodio di sottrazione indebita di medicinali, in particolare di 80 fiale di fentanyl, idonee a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, avvenuto nella farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma, da Palazzo Chigi filtra “forte allarme per
il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l’accesso e la custodia di esse”.

Nel primo pomeriggio di oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione d’urgenza a Palazzo Chigi, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il capo di Gabinetto del ministero della Salute, il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga, il Direttore generale della Direzione Salute della Regione Lazio e i dirigenti del Dipartimento per le politiche contro le dipendenze della presidenza del Consiglio.

Nel corso della riunione – sottolineano fonti di palazzo Chigi – è stata ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio, al fine di tutelare la salute pubblica e di prevenire il ripetersi di episodi analoghi.

Nel frattempo – si precisa – sono stati attivati i carabinieri del NAS per gli accertamenti del caso, mentre il Ministero della Salute ha disposto un’ispezione per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli vigenti.

Nei prossimi giorni – si fa sapere – sarà riconvocato a Palazzo Chigi il tavolo di monitoraggio sull’attuazione del Piano anti-fentanyl, con l’obiettivo di far applicare da tutti i soggetti interessati le cautele e i controlli necessari.

 

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