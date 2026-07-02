Spazio, Urso incontra Lloyd: favorire nuove opportunità industriali

Milano, 2 lug. (askanews) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il sottosegretario di Stato al Dipartimento per la Scienza, l’Innovazione e la Tecnologia del Regno Unito, Liz Lloyd. L’incontro segue quello avuto al Mimit poche ore fa con il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher.“Dopo la Dichiarazione congiunta sottoscritta a Brema in occasione della Ministeriale dell’ESA, Roma e Londra devono ora tradurre quell’intesa in un partenariato rafforzato, capace di generare ulteriori opportunità industriali, tecnologiche e scientifiche per le nostre imprese e i nostri centri di ricerca”, ha dichiarato il ministro Urso. “Dobbiamo sviluppare un percorso che favorisca sempre più la nascita e il consolidamento di campioni industriali di livello globale, come avvenuto per Bromo, in grado di rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa e di consolidarne la capacità di innovazione e la leadership tecnologica”, ha concluso. Nel dettaglio Urso e Lloyd hanno condiviso l’esigenza di proseguire il confronto sul negoziato relativo allo EU Space Act, affinché il futuro quadro normativo europeo tenga conto delle esigenze dell’industria, salvaguardi le prerogative nazionali in materia di difesa e sicurezza, non introduca oneri eccessivi per PMI e start up e definisca un regime di equivalenza con i Paesi terzi che sia chiaro, efficace e concretamente applicabile.Al centro del confronto anche i principali dossier strategici europei nel settore spaziale e la preparazione della riunione dei ministri degli Stati membri e associati dell’ESA, in programma l’8 luglio, organizzata dal ministro Urso e dalla ministra federale della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio della Germania, Dorothee Bär. Incontro che rappresenta un passaggio fondamentale per la Conferenza Ministeriale Intermedia (IMM26) che si terrà a Roma a dicembre, con particolare attenzione al futuro ruolo dell’ESA nell’esplorazione spaziale.