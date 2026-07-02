 Spazio, Urso incontra Lloyd: favorire nuove opportunità industriali – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

La Russa: con gli Usa ponte politico sempre vivo

2 Luglio 2026
Politica Videonews

Rai, La Russa: avevo proposto mediazione, non ho avuto risposta

2 Luglio 2026
Politica Videonews

Ascari (M5S): “Palestina siamo noi, Flotilla è una luce fortissima”

2 Luglio 2026
Politica Videonews

IA, Meloni: trasparenza e tracciabilità decisivi per democrazia

2 Luglio 2026
Cronaca Videonews

Portavoce Flotilla: In prossima missione non vorremmo farci ammazzare

2 Luglio 2026
Politica Videonews

Meloni alla Uil: confermeremo detassazione rinnovi contratti nel 2027

2 Luglio 2026
Politica Videonews

Meloni: morti su lavoro sconfitta di tutti. E ricorda Luana D’Orazio

2 Luglio 2026
Politica Videonews

Meloni: su salario giusto è vittoria per tutti lavoratori e nazione

2 Luglio 2026
Estero Videonews

Trump “dottore” nel video deepfake con De Niro e Julia Roberts

2 Luglio 2026
Mondo Tech Scienza e Tecnologia Videonews

“L’Ai ti ama”, i nuovi robot cinesi pensati per single e anziani

2 Luglio 2026
Economia

Spazio, Urso incontra Lloyd: favorire nuove opportunità industriali

Incontro tra il numero uno del Mimit e sottosegretario UK
Lug 2, 2026

Milano, 2 lug. (askanews) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato in videocollegamento il sottosegretario di Stato al Dipartimento per la Scienza, l’Innovazione e la Tecnologia del Regno Unito, Liz Lloyd. L’incontro segue quello avuto al Mimit poche ore fa con il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher.

“Dopo la Dichiarazione congiunta sottoscritta a Brema in occasione della Ministeriale dell’ESA, Roma e Londra devono ora tradurre quell’intesa in un partenariato rafforzato, capace di generare ulteriori opportunità industriali, tecnologiche e scientifiche per le nostre imprese e i nostri centri di ricerca”, ha dichiarato il ministro Urso. “Dobbiamo sviluppare un percorso che favorisca sempre più la nascita e il consolidamento di campioni industriali di livello globale, come avvenuto per Bromo, in grado di rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa e di consolidarne la capacità di innovazione e la leadership tecnologica”, ha concluso.

Nel dettaglio Urso e Lloyd hanno condiviso l’esigenza di proseguire il confronto sul negoziato relativo allo EU Space Act, affinché il futuro quadro normativo europeo tenga conto delle esigenze dell’industria, salvaguardi le prerogative nazionali in materia di difesa e sicurezza, non introduca oneri eccessivi per PMI e start up e definisca un regime di equivalenza con i Paesi terzi che sia chiaro, efficace e concretamente applicabile.

Al centro del confronto anche i principali dossier strategici europei nel settore spaziale e la preparazione della riunione dei ministri degli Stati membri e associati dell’ESA, in programma l’8 luglio, organizzata dal ministro Urso e dalla ministra federale della Ricerca, della Tecnologia e dello Spazio della Germania, Dorothee Bär. Incontro che rappresenta un passaggio fondamentale per la Conferenza Ministeriale Intermedia (IMM26) che si terrà a Roma a dicembre, con particolare attenzione al futuro ruolo dell’ESA nell’esplorazione spaziale.

Notizie Correlate

Agrifood Economia

Lollobrigida: firmato decreto con 54,9 mln per Fondo indigenti

Lug 2, 2026
Agrifood Economia

Lollobrigida: olio, tolleranza zero per chi non rispetta regole

Lug 2, 2026
Agrifood Economia

Drei: inaccettabile proposta tagli Ue a promozione agroalimentare

Lug 2, 2026