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Anteprima serie Netflix “Minerva – La scuola” il 21 luglio a Giffoni56

Ambientata in liceo militare di Napoli, con Capodondi, Maiorino, Raiz
Lug 1, 2026

Roma, 1 lug. (askanews) – “Minerva – La Scuola” è una serie teen drama, ambientata in un liceo militare di Napoli che sarà presentata in anteprima al Giffoni Film Festival il prossimo 21 luglio.

Un mondo che sembra appartenere a un’altra epoca, dove si viene svegliati all’alba per l’alzabandiera, dove non sono consentiti i cellulari o gli abiti civili, dove tra le materie c’è tattica militare e lezioni di scherma. Dove sono proibite le storie d’amore e ogni errore ha un prezzo altissimo. I protagonisti della serie sono Salvo (Ciro Minopoli), un ragazzo di una casa famiglia entrato nella scuola per scoprire la verità sulle sorti del suo migliore amico; Vincenzo (Biagio Venditti), che vuole emulare la carriera militare del padre; e Camilla (Margherita Buoncristiani), viziata ragazza milanese che è stata messa lì dentro dal padre per essere riformata.

A Giffoni56 il 21 luglio si terrà alle 10.30, la presentazione alla stampa, nel corso di un evento itinerante in programma nella splendida cornice della Reggia di Portici, dove sono state realizzate gran parte delle riprese. Poi, alle 19, in sala Truffaut, i giurati e il pubblico, potranno assistere alla proiezione in anteprima delle prime due puntate, a cui seguirà un incontro con il cast – Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi, Irene Maiorino, Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Simone Secce, Giulio Brizzi e Nicole Malaj – che sarà presente anche alla Reggia di Portici.

“Minerva – La Scuola” parla anche di adulti, degli ufficiali e degli insegnanti civili che sono lì per formare i ragazzi, ma che devono fare i conti con la loro coscienza, le loro fragilità e i loro errori.

Nel cast Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Beatrice Savignani, Simone Secce, Giulio Brizzi, Nicole Malaj, Alicia Edogamhe. Con Massimiliano Gallo e Cristiana Capotondi, Irene Maiorino, Raiz, Michele Rosiello. Regia di Ivan Silvestrini. La serie è scritta da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Michela Straniero ed è prodotta da Roberto Sessa per Picomedia.

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