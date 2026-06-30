Padel, Coppa dei Club Msp: il titolo nazionale resta a Roma

Roma, 30 giu. (askanews) – Sei anni dopo il trionfo del 2020, il Padel Colli Portuensi è di nuovo campione nazionale della Coppa dei Club Msp Italia di padel. Dopo aver conquistato il titolo provinciale che valeva come qualificazione alla fase nazionale, si legge in una nota, il circolo romano si è aggiudicato anche il titolo nazionale battendo in finale i romagnoli del Russi. Il Colli Portuensi succede a un’altra squadra romana, l’Eschilo, e arricchisce un palmares di grande prestigio che ora recita: due titoli nazionali, tre titoli provinciali, un titolo della Regione Lazio e cinque partecipazioni alla finale nazionale.La finale nazionale della Coppa dei Club Msp ha visto impegnate in questo weekend, presso il Circolo 747 di Aprilia, 15 squadre per il tabellone gold, provenienti da dieci regioni d’Italia (Lazio, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana Umbria). Accanto al tabellone principale, spazio anche al tabellone silver, vinto dal Moma ABCoach (Lazio). Le finali nazionali della Coppa dei Club sono state però anche nel segno dell’inclusione, con due eventi di padel mixto, uno dei quali internazionale con la presenza di sei ex calciatori che sono scesi in campo con un atleta con disabilità motoria. La coppia formata dagli spagnoli David Lopez Moreno e Marcos Cambronero si è aggiudicata l’evento internazionale di padel mixto: Lopez, ex calciatore dell’Athletic Bilbao, e Cambronero, campione del mondo e tre volte campione d’Europa di padel in carrozzina, hanno battuto in finale la Francia, che vedeva in campo l’ex romanista Vincent Candela e il campione nazionale transalpino Dorian Navarro. Si è fermata invece in semifinale l’avventura di Dario Marcolin, talent di punta di DAZN, e Gigi Di Biagio, attuale allenatore dell’Arabia Saudita Under 23, in coppia rispettivamente con Roberto Punzo e con Andrea D’Agostini. A completare il quadro dell’evento internazionale, l’olandese Gerald Sibon, ex di Ajax e Sheffield Wednesday, insieme a Robin Amerlame (medaglia d’oro in doppio alle Paralimpiadi di Sydney nel 2000 e in singolare ad Atene nel 2004) e la coppia svizzera formata dall’ex Lazio Guerino Gottardi con Luca Taramelli, che in coppia con Ludovica Renzoni si è comunque aggiudicato la finale nazionale di padel mixto, che ha visto la partecipazione di 12 coppie provenienti da tutta Italia.“Un evento straordinario, complimenti a Msp Italia, questa manifestazione presenta tutti i valori dello sport, inclusione, rispetto, partecipazione, il sacrificio di fare sport – le parole di Mario Luciano Crea, presidente della commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio -. La Coppa dei Club è una manifestazione importante per diffusione e promozione della cultura sportiva a tutti i livelli. Abbiamo, come istituzione, il compito di promuovere e sostenere la cultura dello sport, mettendo a terra risorse finanziare importanti, sia per l’impiantistica sia per la promozione dello sport”. CLASSIFICA FINALE1. Padel Colli Portuensi (Lazio); 2. Russi Padel (Emilia Romagna); 3. Bombonera Padel (Abruzzo), 4. Eschilo Padel Tilt (Lazio); 5. Pad & Fit Black (Lazio); 6. Bamm (Sardegna); 7. Smash Padel (Emilia Romagna); 8. Romita Padel arancio (Umbria); 9. Triestina Padel (Friuli Venezia Giulia); 10. Livorno Padel (Toscana); 11. Nitro A (Marche); 12. Inside Padel (Umbria); 13. Padel Conegliano (Veneto); 14. Padel & Fitness Montenero (Molise); 15. 747 Padel Club (Lazio) CATEGORIA SILVER1. Moma ABCoach (Lazio); 2. Massa Martana Padel Burlarelli Lavorazione Pietre (Umbria); 3. TC Roseto (Abruzzo)