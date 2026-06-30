Caldo estremo, giovedì solo 2 città con “bollino rosso”. Oggi e domani 25

Roma, 30 giu. (askanews) – Si allenta nei prossimi giorni la morsa dell’afa sull’Italia.La conferma arriva anche dal Bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute per il quale, dopo due giorni – oggi e domani – con il record di 25 città con “bollino rosso”, giovedì 2 luglio l’arrivo di temporali e aria più fresca porteranno a 2 le città da “bollino rosso” (Catania e Reggio Calabria), una con “bollino arancione” (Messina) e le restanti 24 con “bollino giallo”. Oggi e domani ancora però si soffrirà il caldo, con 25 città in allerta massima.Secondo la tabella dei livelli di rischio del Ministero della Salute, il “bollino giallo” (livello 1 di pre-allerta) indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore: questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute; il “bollino arancione” (livello 2) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili; il “bollino rosso” (livello 3) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.