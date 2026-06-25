Cinema, UCI Cinemas lancia campagna ‘dona un gioco’ per Toy Story 5

Roma, 25 giu. (askanews) – In occasione del recente arrivo di “Toy Story 5” nelle sale, UCI Cinemas invita le famiglie a prendere parte a un’iniziativa benefica lanciata con il contributo della Caritas diocesana di Roma.La campagna ‘Play Them Forward: dona un giocattolo e regalagli una seconda vita’, incoraggia le famiglie che visiteranno gli UCI Cinemas Porta di Roma, UCI Cinemas Roma Est e UCI Luxe Maximo nel fine settimana 27-28 giugno, a donare giocattoli usati, ma in buono stato. Play Them Forward: dona un giocattolo e regalagli una seconda vita trae ispirazione da una verità semplice ma profonda: milioni di famiglie in tutta Europa hanno giocattoli inutilizzati in casa, spesso troppo cari o legati emotivamente per essere gettati via, ma che hanno ancora molto da offrire. La campagna invita le famiglie a cambiare la prospettiva e a contribuire con un gesto, un giocattolo alla volta, conferendo quelli in buono stato direttamente nei punti di raccolta “Play Them Forward” che si troveranno nei cinema UCI coinvolti (UCI Romaest, UCI Porta di Roma e UCI Luxe Maximo); il materiale raccolto sarà poi ritirato, valutato e distribuito dalla Caritas diocesana di Roma a bambini e famiglie in situazioni di fragilità, accolti presso i propri servizi.“Toy Story ha sempre parlato di amore, immaginazione e di ciò che accade quando qualcosa, che un tempo era prezioso, viene abbandonato. Con Play Them Forward, abbiamo voluto trasformare quel legame emotivo in qualcosa di significativo per le famiglie. Questa campagna parla di nostalgia, comunità e del dare ai giocattoli una nuova storia di cui far parte”, ha dichiarato Ramon Biarnes, Managing Director Southern Europe and Northern Europe di Odeon Cinemas Group. Nel nuovo film, dopo che lo sceriffo Woody ha lasciato Bonnie per aiutare i giocattoli abbandonati a ritrovare i loro proprietari, è Jessie ad aver assunto il comando nella stanza della bambina, affiancata da Buzz Lightyear come sua fidata spalla. L’equilibrio conquistato viene però sconvolto quando Bonnie, che ha ormai otto anni, riceve un misterioso pacco e si innamora immediatamente di Lilypad, un tablet high-tech a forma di rana. Intelligente, interattivo e irresistibile, Lilypad diventa il nuovo centro dell’attenzione durante i momenti di gioco, mettendo seriamente in crisi il ruolo e l’importanza dei giocattoli tradizionali. Per Buzz, Jessie e il resto della banda, l’arrivo di Lilypad rappresenta un rivale temibile, che li costringerà a confrontarsi con il cambiamento, a ridefinire il proprio posto nella vita di Bonnie e a scoprire cosa significhi davvero essere un giocattolo in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia.