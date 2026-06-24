Padel, da venerdì le finali nazionali della Coppa dei Club Msp

Roma, 24 giu. (askanews) – Le fasi finali nazionali della Coppa dei Club Msp di padel, ma anche il primo evento internazionale di padel mixto, con ex calciatori in campo al fianco di atleti con disabilità motoria. Sarà un weekend di sport e inclusione – si legge in una nota – quello in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno al 747 Padel Club di Aprilia (Latina), teatro delle sfide decisive dell’undicesima edizione del torneo amatoriale di padel più grande d’Italia: oltre 10mila atleti hanno partecipato alle fasi provinciali e regionali in tutta Italia, che hanno portato a formare il tabellone da 16 squadre provenienti da dieci regioni (Lazio, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Toscana, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria) e che nel fine settimana si giocheranno il tricolore. A difenderlo saranno i romani dell’Eschilo, vincitori dell’edizione 2025 della Coppa dei Club: si parte venerdì alle 14 con le partite della fase a gironi, sabato i tabelloni playoff e playout, domenica mattina la finale per il titolo. Per sette volte nelle precedenti dieci edizioni a vincere è stata una squadra del Lazio: seguono, con un successo a testa, Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana.Nel weekend delle fasi nazionali della Coppa dei Club MSP, ampio spazio ai valori dell’inclusione e della partecipazione attraverso due eventi di padel mixto sostenuti da Entain Italia, uno dei quali internazionale con la presenza di sei ex calciatori che scenderanno in campo con un atleta con disabilità motoria. A rappresentare l’Italia, dalle 13 di sabato, saranno Gigi Di Biagio, attuale allenatore dell’Arabia Saudita Under 23, e Dario Marcolin, talent di punta di DAZN; per la Francia un ex romanista come Vincent Candela, per la Svizzera un altro ex laziale come Guerino Gottardi. A completare la formazione saranno David Lopez Moreno, spagnolo con un passato tra le altre con le maglie di Athletic Bilbao e Brighton, e l’olandese Gerald Sibon, ex di Ajax e Sheffield Wednesday. Per gli atleti con disabilità motoria in campo, tra gli altri, gli spagnoli Marcos Cambronero (campione del mondo 2023 e campione d’Europa nel 2022, 2023, 2024) e Roberto Chamizo (campione di Spagna 2022-2023), l’olandese Robin Amerlame (medaglia d’oro in doppio alle Paralimpiadi di Sydney nel 2000 e in singolare ad Atene nel 2004), il francese Dorian Navarro (campione di Francia nel 2024 e numero 1 di padel a livello nazionale) e l’italiano Roberto Punzo (campione nazionale di padel mixto 2023, 2024 e partecipante al campionato Italiano di wheelchair padel FITP). Un evento internazionale, ma anche la quinta edizione della finale nazionale di padel mixto (coppie formate da un giocatore normodotato e da uno con disabilità motoria): saranno 15 le coppie provenienti da tutta Italia che si sfideranno, da venerdì mattina, in un torneo ormai divenuto punto di riferimento per la promozione dello sport inclusivo. “La Coppa dei Club si conferma, anno dopo anno, una delle manifestazioni sportive più importanti e partecipate del nostro territorio – le parole di Mario Luciano Crea, presidente della commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio, che patrocina l’evento -. Dopo le finali di Roma del 23 e 24 maggio, giunte al termine di una competizione che ha visto la presenza di 188 squadre, la finale nazionale che si terrà sul nostro territorio con le migliori squadre provenienti da tutta Italia racconta il successo di un evento capace di diventare un punto di riferimento non solo per lo sport, ma anche per la socialità e la partecipazione. Un percorso che continua a valorizzare i principi più autentici dello sport, come inclusione, correttezza e rispetto reciproco, dando spazio anche agli atleti con disabilità motoria, in un modello di competizione sempre più aperto e partecipativo”.“Anche quest’anno siamo arrivati alla fase conclusiva di uno straordinario percorso, con la Coppa dei Club che da 11 anni si conferma uno degli appuntamenti più importanti del padel amatoriale italiano – spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia -. Quest’anno, però, abbiamo voluto varcare i confini, aggiungendo alla competizione nazionale un evento internazionale alla presenza di tanti ex campioni del calcio, in campo accanto ad atleti con disabilità motoria. Attraverso il padel mixto lanciamo un messaggio forte, con il padel che si conferma straordinario mezzo di promozione dello sport inclusivo”.