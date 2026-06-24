 MotoGp, Bagnaia: “Ducati eri il mio sogno” – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

Iran, Meloni: “Memorandum intesa positivo ma contesto resta precario”

24 Giugno 2026
Spettacolo Videonews

Laure Calamy e l’avventura in Vaticano nella commedia “Cos’è l’amore?”

24 Giugno 2026
Politica Videonews

Ucraina, Meloni: “Sostegno a Kiev fino a pace giusta e duratura”

24 Giugno 2026
Politica Videonews

Meloni: “Avanti verso una componente europea più solida della Nato”

24 Giugno 2026
Economia Videonews

Arriva a Venezia il Roadshow di Cassa Depositi e Prestiti

24 Giugno 2026
Spettacolo Videonews

Rototom Sunsplash 2026, il festival europeo del reggae a Benicàssim

24 Giugno 2026
Estero Videonews

Greta Thunberg in tribunale a Copenaghen per una protesta pro-pal

24 Giugno 2026
Politica Videonews

Tajani: “Spazio fondamentale, è settore industriale non inquinante”

24 Giugno 2026
Politica Videonews

Alemanno si fa mettere al collo la croce celtica di Paolo Di Nella

24 Giugno 2026
Spettacolo Videonews

Tom Holland e Zendaya a Roma per “Spider-Man: Brand New Day”

24 Giugno 2026
Sport

MotoGp, Bagnaia: “Ducati eri il mio sogno”

Post su Instagram del pilota torinese
Giu 24, 2026

Roma, 24 giu. (askanews) – “Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre”. Con queste parole si apre il post su Instagram di Pecco Bagnaia con il quale saluta la Ducati. “Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati – continua – pensavo di aver già raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position, 2 volte vicecampioni del Mondo e due titoli mondiali, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra. Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare, ci siamo sempre spronati a dare il massimo. E tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera, mi hai reso un pilota migliore, un ragazzo felice e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stato difficile andare d’accordo, ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre”.

Notizie Correlate

Mondo Golf Sport

Golf, 83° Open d’Italia, Molinari e Reed scaldano l’attesa

Giu 24, 2026
Sport

Calcio, il tabellone di Coppa Italia, via il 9 agosto

Giu 24, 2026
Sport

Tennis, Sinner: “Sto bene, Wimbledon è il torneo più speciale”

Giu 24, 2026