 Meloni: Vannacci? A Politiche conta sfida centrodestra-campo largo – askanews.it


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Meloni: Vannacci? A Politiche conta sfida centrodestra-campo largo

“Non serviranno a niente alchimie e sondaggi discutibili”
Giu 23, 2026

Roma, 23 giu. (askanews) – “Sfido molti altri ad arrivare dopo 4 anni di governo con i tempi che abbiamo attraversato, con la maggioranza solida che noi possiamo vantare. Seguo il dibattito, le alchimie, l’algebra, l’aritmetica ma la politica è una un’altra cosa. Quando si vota tra un anno varrà solamente: al governo ci vuoi il centrodestra o il centrosinistra? Ci vuoi il campo largo o la coalizione che hai conosciuto in questi anni?”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all’evento ‘Il giorno della Verità’ intervistata dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro.

“Conterà solo questo – ha proseguito – e la gente deciderà su questo. Non serviranno a niente sondaggi un po’ discutibili, le chiacchiere di Renzi, le alchimie, le riflessioni. Servirà dire agli italiani chi li rassicura di più, chi sta da una parte e chi sta dall’altra. Aspettp quel momento, è quello che decide”.

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