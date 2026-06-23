Lavoro, Calderone: patto sindacati su contrattazione “un passo avanti”

Roma, 23 giu. (askanews) – “Guardo con molto interesse ciò che è frutto dell’interlocuzione dei sindacati più rappresentativi che hanno siglato un patto sulla contrattazione e sulla rappresentanza. In quel patto si dicono delle cose importanti, si dice per esempio che il trattamento economico complessivo è cosa buona e giusta. E questo io credo che sia un passo avanti, soprattutto per alcune componenti del mondo sindacale, ma io credo che sia un passo avanti per il nostro paese nel momento in cui vogliamo scrivere una storia di qualità e una storia di lavoro di qualità”. Lo ha detto Elvira Calderone ministro del lavoro e delle politiche sociali intervenendo del Rendiconto sociale 2025 e della Relazione di fine mandato 2022-2026 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) dell’Inps in corso a Roma.“Poi abbiamo certamente da migliorare l’efficienza e l’efficacia anche di quegli strumenti che la contrattazione, la buona contrattazione mette a disposizione delle imprese e dei lavoratori. Mi riferisco anche a tutto il sistema che poi va sotto il nome di bilateralità – ha detto – di fondi di solidarietà, e perché no anche di patronati che devono in questo caso svolgere quella che è la loro funzione istituzionale, che è quella di essere quell’anello di congiunzione tra lo Stato e i cittadini”.