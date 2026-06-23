Roma, 23 giu. (askanews) – Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, con un contratto di due anni. Ecco il comunicato del club: “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club”.
Calcio, Ufficiale, Gattuso nuovo allenatore della Lazio
Contratto biennale per l’ex ct della Nazionale