Cinema, dal 25 giugno torna il Filming Italy Sardegna Festival

Roma, 22 giu. (askanews) – Presentata a Roma la nona edizione di Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 25 al 28 giugno a Cagliari e al Forte Village. Quest’anno ci sarà inoltre una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti a partire dal 18 giugno al Notorious Cinemas Cagliari.La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village. Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: ‘Questa nona edizione si conferma particolarmente ricca e prestigiosa. Oltre ai grandi nomi già annunciati durante il Festival di Cannes, come Harvey Keitel, James Franco, Sveva Alviti e alla giuria internazionale presieduta da Elsa Zylberstein, accoglieremo numerosi artisti e protagonisti del cinema e della televisione che incontreranno gli studenti dell’Academy Cinema, cuore pulsante della nostra manifestazione. Tra questi, Franco Nero, Chiara Francini, Katherine McNamara, Sofia Carson, Romina Power, Erin Moriarty e Olga Kurylenko, solo per citarne alcuni, saranno protagonisti di dialoghi, masterclass e momenti di confronto dedicati alle nuove generazioni. E naturalmente, sempre a fianco delle donne, rinnoviamo la collaborazione con Women in Film, Television and Media Italia, che presenterà al pubblico del festival quattro opere prime di registe emergenti. Il programma cinematografico sarà altrettanto straordinario, con oltre 50 titoli in cartellone che offriranno al pubblico una panoramica ampia e diversificata della produzione internazionale contemporanea. Tra le anteprime e gli eventi più attesi figurano anche due grandi produzioni molto amate dal pubblico, ‘Supergir’ e ‘Toy Story 5”.‘Questa nona edizione al Forte Village è ormai alle porte, e guardiamo a questo traguardo con orgoglio’, ha affermato Lorenzo Giannuzzi, ceo e General Manager del Forte Village Resort. ‘Aprire le porte a questa nuova edizione e contribuire a scrivere un altro capitolo importante per la Sardegna e per il mondo cinematografico e televisivo è per noi motivo di grande soddisfazione, e il Forte Village si conferma, anno dopo anno, la casa ideale per questo straordinario evento’. Harvey Keitel sarà il presidente onorario del Festival, mentre Micaela Ramazzotti sarà l’ambasciatrice. Una delle giovani promesse del panorama artistico italiano contemporaneo, la madrina di questa nuova edizione del Festival sarà Clara. L’attrice francese Premio César Elsa Zylberstein presiederà la giuria d’eccezione del concorso dedicato ai cortometraggi cinematografici, composta da: James Franco, Samuel Arnold, Rosa Diletta Rossi, Ilenia Pastorelli, oltre al professore Massimo Arcangeli, Stefano Arduini, Andrea Minuz, Christian Uva e Tiziana Rocca.Il Filming Italy Sardegna – In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il professore Massimo Arcangeli, si conferma un appuntamento molto atteso, in quanto offre ai giovani studenti la possibilità di cimentarsi con il mondo del cinema e di promuovere grazie al Festival i provi lavori in Italia ma anche negli Stati Uniti. I corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies e presentati al pubblico americano in occasione del Filming Italy – Los Angeles. Inoltre, in collaborazione con Enel verrà consegnato un premio speciale a un cortometraggio incentrato sulle tematiche dell’ambiente e dell’ecologia; in collaborazione con Festina, invece, verrà premiato il miglior corto che abbia come tematica centrale il tempo.In questa edizione insieme a Rai Cinema è stato istituito il premio speciale ‘Premio Miglior Corto Universitario’ nell’ambito del progetto ‘Studenti in Corto’. L’iniziativa offre una vetrina nazionale ai migliori cortometraggi realizzati da studenti di università e scuole di cinema italiane, favorendo il dialogo tra formazione, industria audiovisiva e nuovi linguaggi creativi. La partecipazione è riservata esclusivamente ai cortometraggi selezionati preventivamente nell’ambito del progetto ‘Studenti in Corto’ promosso da Rai Cinema. Tra gli attesi ospiti del festival, l’attrice statunitense, protagonista di numerose serie televisive di successo come Shadowhunters e Arrow, Katherine McNamara, che riceverà il Filming Italy International Award; l’attore statunitense Jeremy Piven, che riceverà il Filming Italy International Award; l’interprete di blockbuster come Thor: The Dark World e Suicide Squad, Adewale Akinnuoye-Agbaje; l’attrice brittannica, protagonista della seria di Rai1, Sandokan, Alanah Bloor, che riceverà il Filming Italy International Award; l’attore americano, Christian Madsen, che riceverà un premio in ricordo del padre Michael; la presidente di giuria, Premio César per la miglior attrice non protagonista, Elsa Zylberstein, che riceverà il Filming Italy International Award; l’attrice statunitense Erin Moriarty, che riceverà il Filming Italy Women Power Award; l’attrice francese Marina Fois, che riceverà il Filming Italy International Award; l’attrice e modella, nota per il suo ruolo di Bond girl nel ventiduesimo film della saga, Quantum of Solace, Olga Kurylenko, che riceverà il Filming Italy International Award; l’attrice e cantante statunitense, Sofia Carson, che riceverà il Filming Italy International Award; l’attore, regista e sceneggiatore statunitense, James Franco, che riceverà il Filming Italy Creativity Award; l’attore e produttore noto per numerosi film e serie televisive, come il recente The Paradox Effect, Oliver Trevena, che riceverà il Filming Italy International Award; l’attore, musicista e cantante statunitense, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, Ronn Moss, che riceverà il Filming Italy International Award; il regista, sceneggiatore, attore e produttore televisivo statunitense, protagonista dell’acclamata serie televisiva Euphoria, Sam Levinson; il protagonista di Emily in Paris, Samuel Arnold, che riceverà il Filming Italy International Award; l’attore britannico noto per le sue interpretazioni in film cult come Le iene, Pulp Fiction e La leggenda del pianista sull’oceano, Tim Roth; l’attrice britannica, protagonista del franchise Underworld, Kate Beckinsale. Tantissimi anche gli artisti, tra attori, attrici e registi, in rappresentanza del cinema italiano. Oltre alle già presentate Clara e Micaela Ramazzotti, saranno presenti infatti: il maestro Franco Nero, che riceverà il Filming Italy Achievement Award; l’attrice Sveva Alviti, che presenterà al festival l’ultimo film che la vede protagonista, Other Side of Fame, in cui interpreta una giovane donna che dopo essere sopravvissuta a un evento traumatico, riesce ad abbattere i suoi timori, ricostruire la sua vita e ritrovare la serenità innamorandosi, proprio durante il Festival di Cannes, di un uomo empatico e premuroso interpretato da Newton Mayenge, e che riceverà il Filming Italy Women Power Award; il regista, sceneggiatore e scrittore, noto per film come La stranezza e L’abbaglio, Roberto Andò; l’attrice Chiara Francini, che riceverà il Filming Italy Creativity Award; l’attrice Ilenia Pastorelli; l’interprete di numerosissime pellicole di successo dagli anni ’70 ad oggi, Agostina Belli; l’attrice e conduttrice Barbara De Rossi, che riceverà il Filming Italy Women Power Award; Antonio Catania, che riceverà il Filming Italy Creativity Award; l’attore noto per il suo ruolo in Mare Fuori, Matteo Paolillo, che riceverà il Filming Italy Award; l’attore, comico e cabarettista, Peppe Iodice, che riceverà il Filming Italy Award per Mi batte il corazon; la giovane interprete, Letizia Toni, che riceverà il Filming Italy Award per Sei nell’anima; l’attrice e regista italiana, Tea Falco, che riceverà il Filming Italy Award; l’attore e comico palermitano Roberto Lipari, che riceverà il Filming Italy Award; il giovane regista Mattia Cirilli; la conduttrice Cristina Chiabotto, che riceverà il Filming Italy Women Power Award; la conduttrice Giorgia Palmas, che riceverà il Filming Italy Award per la promozione del territorio; l’attrice Cristina Marino, che riceverà il Filming Italy Women Power Award; l’attrice e conduttrice televisiva Natasha Stefanenko, che riceverà il Filming Italy Women Power Award; l’attrice Rosa Diletta Rossi; l’attrice Elisabetta Pellini; Giuseppe Ignazio Loi, che riceverà il Filming Italy Best Actor Award per La vita va così di Riccardo Milani. Tra i diversi premi che saranno consegnati durante quest’edizione, ritorna lo storico premio ideato dal giornalista Antonello Sarno e dedicato al maestro Nanni Loy, uno dei registi più interessanti e visionari della nostra tradizione cinematografica e televisiva. Verrà consegnato il Filming Italy Nanni Loy Award a Roberto Andò e il Filming Italy Achievement Nanni Loy Award ad Agostina Belli. Verrà altresì assegnato il Premio in memoria di Pietro Coccia, il più noto fotografo del cinema italiano e grande amico del Festival, ad Elisabetta Pellini. Saranno ospiti del Festival anche i celebri interpreti della musica italiana: Romina Power, che riceverà il Filming Italy Achievement Music Award; Nina Zilli, che riceverà il Filming Italy Women Power Award; Chiara Galiazzo, che riceverà il Filming Italy Music Award; i Jalisse, che riceveranno il Filming Italy Music Award; Massimo Di Cataldo, che riceverà il Filming Italy Music Award. In programma una masterclass speciale, in collaborazione con il Nuovo IMAIE, in cui due giovani attori appartenenti alla collecting avranno modo di confrontarsi con alcuni dei protagonisti del cinema italiano e internazionale. Il festival ospiterà quest’anno la protagonista della serie Don Matteo, Irene Giancontieri, e la protagonista del film Le cose non dette di Gabriele Muccino, Beatrice Savignani. Le due interpreti riceveranno il Filming Italy Spotlight Award in collaborazione con il Nuovo IMAIE. In programma anche un panel in collaborazione con il settimanale F, moderato dal direttore della rivista, Luca Dini, e da Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, dal titolo Supereroine: la lezione di Ginger Rogers. All’incontro prenderanno parte Micaela Ramazzotti, Ilenia Pastorelli, Elsa Zylberstein, Beatrice Savignani, Clara, Marina Fois, Letizia Toni, Cristina Chiabotto, Rosa Diletta Rossi. A sostegno dell’apertura estiva delle sale e del Cinema Revolution, saranno numerosissimi i film proiettati in anteprima – con più di 70 titoli nel corso della manifestazione. Tra i film internazionali in programma: il film di apertura, Toy Story 5, diretto da Andrew Stanton, prodotto da Pixar Animation Studios con Walt Disney Pictures, e distribuito da Walt Disney Studios Motion Picture; il film dei DC Studios diretto da Craig Gillespie, Supergirl, che vede protagonista l’attrice Milly Alcock ed è distribuito da Warner Bros.; la commedia romantica diretta da Kat Coiro, Tra amore e inganni; il thriller d’azione Misdirection diretto da Kevin Lewis; La mummia di Lee Cronin scritto e diretto da Lee Cronin; Song Sung Blue – Una melodia d’amore, scritto, prodotto e diretto da Craig Brewer; Hamnet – Nel nome del figlio, co-sceneggiato e diretto da Chloé Zhao; Mortal Kombat II diretto da Simon McQuoid; Il delitto del 3° piano diretto da Rémi Bezançon; Epic – Elvis Presley in Concert diretto da Baz Luhrmann; La lista dei miei desideri (The Life List) diretto da Adam Brooks; Super Mario Galaxy – Il film, film d’animazione diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic; la commedia franco-belga C’était mieux demain diretta da Vinciane Millereau e interpretata da Elsa Zylberstein; Cime tempestose, film sceneggiato, diretto e co-prodotto da Emerald Fennell; Michael diretto da Antoine Fuqua; Other Side of Fame diretto da Erik Bernard ed interpretato da Sveva Alviti; Ti uccideranno (They Will Kill You) diretto da Kirill Sokolov; Tex McKenzie – My horse is the only person I trust diretto e interpretato da Ronn Moss; La sposa! (The Bride!) scritto, diretto e co-prodotto da Maggie Gyllenhaal; Reminders of Him – La parte migliore di te diretto da Vanessa Caswill; A War On Women diretto da Raha Shirazi. Tra le serie televisive internazionali, il primo episodio di Walker: Independence, un western ideato da Anna Fricke. Tra i film italiani in programma: Benvenuti in campagna di Giambattista Avellino; Gli occhi degli altri diretto da Andrea De Sica; A se stesso, esordio alla regia di Ekaterina Khudenkikh; Alla festa della Rivoluzione diretto e co-scritto da Arnaldo Catinari; Il mestiere di vivere di Giovanna Gagliardo; Innamorarsi e altre pessime idee diretto da Simone Aleandri e interpretato da Lino Guanciale, Andrea Delogu e Ilenia pastorelli; Il Nibbio di Alessandro Tonda con Claudio Santamaria; …che Dio perdona a tutti, scritto, diretto ed interpretato da Pif; Nel tepore del ballo diretto da Pupi Avati; Duse – The Greatest diretto da Sonia Bergamasco; Antartica – Quasi una fiaba, debutto alla regia di Lucia Calamaro; Notte prima degli esami 3.0, debutto alla regia di Tommaso Renzoni; Agnus Dei di Massimiliano Camaiti; Le cose non dette di Gabriele Muccino; Illusione di Francesca Archibugi; La terza volta di Gianni Aureli con Stefano Fresi ed Elisabetta Pellini; la commedia Mi batte il corazon di Francesco Prisco con Peppe Iodice; Dacia, Vita mia – Dialoghi Giapponesi diretto da Izumi Chiaraluce; Il dio dell’amore diretto da Francesco Lagi, con Vanessa Scalera e Isabella Ragonese; La sobrietà di Carlo Fenizi. Si terrà sabato 27 giugno alle ore 11:30 un panel istituzionale in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, che vedrà coinvolti i maggiori esponenti del settore culturale e cinematografico nazionale, dal titolo: ‘Cinema e Audiovisivo – L’Italia racconta sé stessa. Forza e potenzialità dell’industria del nostro Paese’.