 Cantautour a Roma, il mix tra musica e borghi artistici del Lazio – askanews.it


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Cantautour a Roma, il mix tra musica e borghi artistici del Lazio

Il 25 giugno a Largo Venue
Giu 22, 2026

Roma, 22 giu. (askanews) – Giovedì 25 giugno CantauTour fa tappa a Roma, al Largo Venue, alle 20.30. Protagonisti sul palco Vitto, Leimannoia e Cosmonauti Borghesi. CantauTour è il progetto vincitore del Bando LazioSound Touring 2025 che unisce la musica le tre giovani realtà cantautoriali originarie della regione Lazio e alcuni club storici e luoghi di interesse artistico e culturale della Regione. Largo Venue è un progetto di riqualificazione urbana e uno spazio polifunzionale dedicato all’intrattenimento culturale in zona Prenestina, vetrina ideale per la nuova musica italiana ed internazionale, adatto a tutta la famiglia, a due passi da San Lorenzo e dal Pigneto. Biglietti disponibili.

In un tempo in cui il digitale è diventato un canale di ascolto e visione predominante, CantauTour, ideato e prodotto da Emanuele Marafini, vuole restituire centralità alla musica live, portando il pubblico in location suggestive, dove i luoghi della cultura riprendono vita grazie alla musica con spazi che si aprono alle live performance di giovani musicisti e musiciste emergenti ma di grande carisma ed impatto.

Sul palco Vitto, Leimannoia e Cosmonauti Borghesi, tre stili differenti, tre approcci al cantautorato personali ed intensi, accomunati non solo dalla capacità di raccontare sentimenti intimi e forti e dall’essersi aggiudicati negli ultimi anni diversi riconoscimenti, ma anche dall’aver vinto tutti e tre il bando LazioSound Recording: Vitto nel 2024, Cosmonauti Borghesi e Leimannoia nel 2025. I Cosmonauti Borghesi inoltre, dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2024 e X Factor 2025, hanno vinto il bando recording del Nuovo Imaie nell’anno corrente. In occasione della prima tappa del CantauTour, sul palco della Festa della Musica di Lanuvio, ai tre artisti citati si aggiunge Brezza, giovane cantautore di Latina fresco vincitore della categoria Cantautorato per LazioSound 2026.

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