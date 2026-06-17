Roma, “Bud Spencer Tribute” a Cinecittà World a 10 anni dalla morte

Roma, 17 giu. (askanews) – Cinecittà World rende omaggio a Bud Spencer. In collaborazione con la famiglia Pedersoli, Bud Power e The Bulldozers – il fan club internazionale di Bud Spencer e Terence Hill – dal 26 al 28 giugno il Parco alle porte di Roma ospita “Bud Spencer Tribute”, evento internazionale a lui dedicato a 10 anni esatti dalla sua scomparsa. Tre giorni di festa tra attrazioni, musica dal vivo, spettacoli inediti, stunt show, ospiti e ricordi che accompagneranno il pubblico, dal mattino fino a notte.“Il complimento che nostro padre amava di più era sentirsi dire che i suoi film univano le famiglie – ha raccontato Giuseppe Pedersoli, produttore e figlio dell’attore – per questo vogliamo ricordarlo con una grande festa a Cinecittà World insieme al suo pubblico e ai fan, veri protagonisti dell’evento”. La manifestazione prende il via con il Grand Opening che riunisce ospiti, artisti e protagonisti del mondo dello spettacolo per condividere ricordi, aneddoti e testimonianze dedicate all’artista. Durante l’intero weekend si alterneranno sul palco le esibizioni dell’Orchestra Spencerhill, della Dune Buggy Band, del Bud Spenzer Heart Chor and Punk Band e l’attesissimo concerto degli Oliver Onions, autori di oltre 170 colonne sonore e creatori delle musiche che hanno contribuito a rendere inconfondibile l’epopea cinematografica di Bud Spencer e Terence Hill.Spazio agli spettacoli dal vivo con la prima assoluta di “Lo chiamavano Gentleman”, show western al Teatro 1, e con il “Wrestling Show – Il Colpo più Duro”, omaggio all’energia e all’immaginario cinematografico del grande attore. Gli appuntamenti speciali si intrecciano con le produzioni resident di Cinecittà World, tematizzate per l’occasione, tra cui La leggenda di Dustyn Town nel Far West e Motori, Ciak… Azione! car stunt show tra drift, inseguimenti e acrobazie mozzafiato, seguito dalla cinematografica Dune Buggy Parade. Non mancheranno attività dedicate ai fan: contest, sfide a tema e gare per il miglior costume e tatuaggio. “Bud Spencer Tribute sarà molto più di un evento, sarà la più grande festa in onore di Bud Spencer in grado far vivere dal vivo le emozioni del cinema ed entrare dentro l’azione” ha dichiarato David Tommaso direttore generale del Parco.