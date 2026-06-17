Cinema, dal 10 luglio quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest

Roma, 17 giu. (askanews) – Nel cuore barocco della Sicilia orientale, torna il Caltagirone Short FilmFest, il festival dedicato al cinema breve ideato e diretto da Angela Failla, giornalista cinematografica, sceneggiatrice e scrittrice. Dal 10 al 12 luglio, Piazza Municipio si trasformerà nuovamente in un’arena culturale a cielo aperto, un luogo in cui il cinema incontra la città per regalare un’esperienza collettiva all’insegna della bellezza e del potere evocativo della settima arte.Giunto alla sua quinta edizione e patrocinato dal comune di Caltagirone, il festival conferma un percorso di crescita costante nel panorama dei festival internazionali dedicati al cortometraggio, arricchito negli anni dalla presenza di ospiti e protagonisti del cinema e della cultura come Antonia San Juan, Violante Placido, Nicole Grimaudo, Clara Alonso, Mimmo Calopresti, Natali Rapti-Gomez, Guglielmo Poggi e molti altri. L’edizione 2026 pone al centro il tema della sostenibilità, affrontato nella sua accezione più ampia: ambientale, sociale, culturale ed economica. La selezione ufficiale raccoglie cortometraggi provenienti dall’Italia e dall’estero. Accanto al concorso principale torna anche la sezione fuori concorso, pensata come spazio di approfondimento e scoperta, dedicato a lavori e percorsi artistici che ampliano lo sguardo del festival e ne arricchiscono la proposta culturale. Il programma attraverserà linguaggi differenti, dalla fiction all’animazione, fino a opere che affrontano con urgenza temi sociali e culturali del nostro tempo.I premi saranno assegnati da una giuria composta da professionisti del settore tra cui Monica Dugo e Consuelo Catucci, e riguarderanno le principali categorie artistiche, tra cui Miglior Cortometraggio, Migliore Regia, Migliore Interpretazione e Premi Speciali della Giuria. “Siamo particolarmente felici di presentare la quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest, un traguardo importante che testimonia la crescita costante della manifestazione e il suo consolidamento nel panorama dei festival dedicati al cinema breve” ha dichiarato la direttrice Angela Failla. “In questi anni abbiamo costruito una comunità di autori, professionisti e appassionati che riconosce nel nostro festival un luogo di incontro, confronto e valorizzazione del talento. Il nostro obiettivo rimane quello di offrire un’esperienza di qualità, promuovendo al contempo il territorio e le sue eccellenze”.