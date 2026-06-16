Stellantis: Filosa vede Urso, fornite rassicurazioni su Cassino

Roma, 16 giu. (askanews) – Il Ceo di Stellantis Antonio Filosa e il capo Europa, Emanuele Cappellano, hanno incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Mimit. Secondo quanto si apprende l’incontro sarebbe durato una mezz’ora e il Ceo di Stellantis, Antonio Filosa ha fornito rassicurazioni sul futuro dello stabilimento di Cassino. All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la vicepresidente Roberta Angelilli.L’incontro arriva alla vigilia dell’audizione del ceo Antonio Filosa, mercoledì ai Montecitorio davanti alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. Filosa fornirà dettagli sulla strategia del gruppo e sull’investimento da 5 miliardi al 2030 in innovazione annunciato lunedì da Cappellano in un incontro con i sindacati. L’audizione sarà anche l’occasione per chiarire l’altro punto centrale: il livello complessivo degli investimenti industriali in Italia, che negli ultimi anni si è attestato intorno ai 2 miliardi l’anno e che Stellantis dovrebbe confermare nell’orizzonte del nuovo piano.