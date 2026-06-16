Roma, 16 giu. (askanews) – Con 344 voti a favore, 234 contrari e 25 astensioni l’assemblea plenaria dell’Europarlamento ha accolto la proposta della commissione Affari giuridici (Juri) di revocare l’immunità parlamentare al coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello che guida la delegazione parlamentare europea azzurra, a seguito dell’inchiesta della Procura federale del Belgio su presunte attività di lobbying illecito a favore della cinese Huawei che lo vede coinvolto.
Martusciello, l’Europarlamento ha revocato l’immunità al capodelegazione Fi
Confermata l’indicazione della commissione Juri con riferimento all’inchiesta Huaweigate