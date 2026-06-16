 L’Europarlamento ha revocato l’immunità al capodelegazione Fi Martusciello – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Estero Videonews

G7, Trump: “Presto” possibili sanzioni su petrolio russo

16 Giugno 2026
Spettacolo Videonews

“Toy Story 5”, la tecnologia non spegne il gioco e l’immaginazione

16 Giugno 2026
Estero Videonews

Fbi: sventati attacchi alla Casa Bianca alla festa per 80 anni Trump

16 Giugno 2026
Estero Videonews

Israele, gli abitanti di un villaggio beduino demoliscono le loro case

16 Giugno 2026
Estero Videonews

Israele, Smotrich: “Ieri abbiamo annullato l’accordo di Hebron”

16 Giugno 2026
Estero Videonews

G7, Trump scherza con Meloni: “Io abbandonato”, e lei: “Ma no…”

16 Giugno 2026
Cronaca Videonews

“Nuovi sguardi”, Elio De Capitani e la stagione del Teatro dell’Elfo

16 Giugno 2026
Cronaca Videonews

Iran, card. Bustillo: pace non sia solo annunciata ma vissuta

16 Giugno 2026
Estero Videonews

Libano, Trump: Siria “si occupi” di Hezbollah se Israele non riesce

16 Giugno 2026
Cronaca Videonews

Il salvataggio di due escursionisti bloccati a 1.700 metri sul Monte Grona

16 Giugno 2026
Politica Primo Piano

L’Europarlamento ha revocato l’immunità al capodelegazione Fi Martusciello

  Con riferimento all’inchiesta Huaweigate
Giu 16, 2026
 

Roma, 16 giu. (askanews) – Con 344 voti a favore, 234 contrari e 25 astensioni l’assemblea plenaria dell’Europarlamento ha accolto la proposta della commissione Affari giuridici (Juri) di revocare l’immunità parlamentare al coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello che guida la delegazione parlamentare europea azzurra, a seguito dell’inchiesta della Procura federale del Belgio su presunte attività di lobbying illecito a favore della cinese Huawei che lo vede coinvolto.

“Dopo aver esaminato la documentazione non ho alcun dubbio sul comportamento di Fulvio Martusciello e sulla sua estraneità ai fatti contestati. Apprendo con rispetto la decisione del Parlamento europeo di procedere alla revoca dell’immunità parlamentare, ma ritengo politicamente importante che la nostra famiglia del Ppe e molti europarlamentari di altri gruppi, che ringrazio, abbiano sostenuto la nostra posizione”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.

 

Notizie Correlate

Politica

Impasse nella Lega, slitta il federale. Su Salvini lo spetto del congresso

Giu 16, 2026
Politica

Centrosinistra, leader al lavoro su due piazze per il programma

Giu 16, 2026
Esteri G7 Italia 2024 Primo Piano

G7, Trump a Meloni: sono stato abbandonato. La premier: ma no

Giu 16, 2026