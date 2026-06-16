L’Europarlamento ha revocato l’immunità al capodelegazione Fi Martusciello

Roma, 16 giu. (askanews) – Con 344 voti a favore, 234 contrari e 25 astensioni l’assemblea plenaria dell’Europarlamento ha accolto la proposta della commissione Affari giuridici (Juri) di revocare l’immunità parlamentare al coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello che guida la delegazione parlamentare europea azzurra, a seguito dell’inchiesta della Procura federale del Belgio su presunte attività di lobbying illecito a favore della cinese Huawei che lo vede coinvolto.“Dopo aver esaminato la documentazione non ho alcun dubbio sul comportamento di Fulvio Martusciello e sulla sua estraneità ai fatti contestati. Apprendo con rispetto la decisione del Parlamento europeo di procedere alla revoca dell’immunità parlamentare, ma ritengo politicamente importante che la nostra famiglia del Ppe e molti europarlamentari di altri gruppi, che ringrazio, abbiano sostenuto la nostra posizione”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani.