 Flotilla, Tajani ha incontrato i parenti degli attivisti detenuti a Bengasi – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

“Nuovi sguardi”, Elio De Capitani e la stagione del Teatro dell’Elfo

16 Giugno 2026
Cronaca Videonews

Iran, card. Bustillo: pace non sia solo annunciata ma vissuta

16 Giugno 2026
Estero Videonews

Libano, Trump: Siria “si occupi” di Hezbollah se Israele non riesce

16 Giugno 2026
Cronaca Videonews

Il salvataggio di due escursionisti bloccati a 1.700 metri sul Monte Grona

16 Giugno 2026
Cronaca Videonews

Il card. Bustillo: “Riparare” la violenza dilagante anche sui social

16 Giugno 2026
Spettacolo Videonews

Achille Lauro chiude in grande a San Siro: musica e sfilata Erotica

16 Giugno 2026
Estero Videonews

G7, Brigitte Macron porta i “consorti” dei leader in visita a Yvoire

16 Giugno 2026
Estero Videonews

G7, tutta la playlist di Macron per i leader: da Tom Petty a Felicità

16 Giugno 2026
Estero Videonews

Mondiali, niente visto: staff dell’Iran assiste al match dal Messico

16 Giugno 2026
Estero Videonews

Pranzo dei leader G7 con Qatar Emirati ed Egitto per stabilità M.O.

16 Giugno 2026
Politica Primo Piano

Flotilla, Tajani ha incontrato i parenti degli attivisti detenuti a Bengasi

“Stiamo accelerando per la loro liberazione”
Giu 16, 2026

Roma, 16 giu. (askanews) – A Bari per un evento dedicato all’export, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato i genitori e la sorella di Nico Centrone e preso contatto con il fratello di Dina Alberizia. I due cittadini italiani sono fra i 10 attivisti del Global Sumud Land Convoy pro-Gaza fermati da giorni dalle autorità della Libia orientale che fanno riferimento al generale Khalifa Haftar. “Stiamo premendo per una loro liberazione al più presto, stiamo insistendo nel chiarire che sono attivisti che volevano portare solidarietà alla popolazione di Gaza, nulla di diverso, speriamo che vengano rilasciati e magari espulsi al più presto”, ha spiegato il ministro. Ai due italiani, entrambi pugliesi, Dina Alberizia, insegnante foggiana in pensione, residente in Piemonte, 67 anni, e Domenico Nico Centrone, 33 anni, insegnante e documentarista di Molfetta, a quanto si apprende, si è aggiunto un cittadino uruguaiano che ha indicato la sua seconda cittadinanza italiana alle autorità consolari italiane.

Notizie Correlate

G7 Italia 2024 Politica

G7, Trump scherza con Meloni: Sono stato abbandonato. Premier: Ma no…

Giu 16, 2026
Cronaca Primo Piano

Al via da giovedì gli esami di maturità con la prova di Italiano

Giu 16, 2026
G7 Italia 2024 Politica

Scambio di battute al G7, Meloni a Trump: noi siamo sempre stati amici

Giu 16, 2026