 Meloni: tra Italia e Giappone c’è un legame profondo in un contesto instabile – askanews.it


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Meloni: tra Italia e Giappone c’è un legame profondo in un contesto instabile

“Dalla robotica alla space economy, gli ambiti di cooperazione con Tokyo”
Giu 15, 2026

Roma, 15 giu. (askanews) – “Vogliamo continuare a dare un’ulteriore profondità ai legami che già ci uniscono, imprimere uno slancio ancora maggiore al nostro partenariato strategico speciale. Crediamo sia il modo più serio per celebrare il 160mo anniversario delle nostre relazioni diplomatiche”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Doria Pamphilj, nelle dichiarazioni alla stampa al termine del bilaterale con il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi.

“Se nel 1866 il mondo stava osservando l’alba di una nuova epoca – ha ricordato Meloni – oggi lo scenario non è per tanti aspetti diverso, per la forza delle trasformazioni che stiamo vivendo, per gli effetti che quelle trasformazioni hanno sulle nostre società, per la velocità con cui si determinano: l’impatto dell’intelligenza artificiale, la transizione energetica, la frammentazione geoeconomica, l’instabilità che ormai è sistemica nello scenario globale”.

“In questo contesto Italia e Giappone hanno deciso di stringere sempre di più la loro cooperazione, concentrandosi soprattutto sugli ambiti che definiranno i prossimi decenni: la robotica, le tecnologie emergenti, la space economy, l’energia pulita, la meccanica, le scienze per la vita, le infrastrutture e la difesa sono ambiti nei quali possiamo sfruttare le complementarietà tra i nostri sistemi produttivi, la nostra vocazione all’export, la qualità delle nostre filiere industriali e l’intensità dei nostri scambi scientifici e culturali”, ha concluso.

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