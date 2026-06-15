 Iran, Trump: Teheran è d’accordo, non avrà l’arma nucleare – askanews.it


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Il presidente Usa al G7: “Si spera in buona relazione”
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New York, 15 giu. (askanews) – “Andiamo molto d’accordo con l’Iran”, dove “c’e’ un nuovo insieme di leader” definiti “intelligenti e forti”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, durante un bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron in vista dei lavori del G7 di Evian. “Mi e’ dispiaciuto dovere fare degli attacchi”, quelli del weekend scorso che avevano portato a varie ritorsioni da parte di Teheran, ha aggiunto. Stando a Trump, in Iran “non avranno un’arma nucleare, sono d’accordo totalmente su questo”. Il presidente Usa ha detto che “probabilmente l’avrebbero usata se l’avessero avuta”. Quella con l’Iran “si spera sara’ una buona relazione, altrimenti torneremo all’inizio”. Stando a Trump, l’accordo “portera’ successo al mondo”.

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