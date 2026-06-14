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Taormina Film Festival, vince Hear The Yellow. Premio a Greta Scarano

L’attrice è la Miglior interprete femminile con Selva Erdener
Giu 14, 2026

Taormina, 14 giu. (askanews) – “Hear The Yellow” di Banu Sivaci vince come miglior film alla 72esima edizione del Taormina Film Festival e conquista anche la vittoria per la Miglior interprete femminile, Selva Erdener, ex aequo con Greta Scarano per “Piccolo Miracolo”, per il Miglior interprete maschile Suleyman Kadim Kabaali e la regia.

La giuria, guidata dalla regista neozelandese Jane Campion, e composta dall’attrice Holly Hunter, dalla costumista candidata agli Oscar Miyako Bellizzi, dalla casting director Francine Maisler, dal cineasta britannico-nigeriano Akinola Davies Jr., dalla Head of Global Marketing, Film, Series and Brand di Amazon MGM Studios Sue Kroll, e dall’attore e regista Pietro Castellitto, ha assegnato anche gli altri premi: Miglior attore emergente: Tut Nyuot per “Animol”, Miglior attrice emergente Berfin Sonmez per “Gropiusstadt Supernova”.

Il Campus Giovani, composto da circa trecento studenti e venticinque giovani giurati, formato grazie alla collaborazione con ANEC Sicilia e AGIS Sicilia, ha assegnato il Cariddino d’Oro a “Good Luck, Have Fun, Don’t Die” di Gore Verbinski, Cariddino d’Oro – Menzione Speciale a “Piccolo miracolo” di Guido Chiesa.

La giuria ARCA Enel ha assegnato il Premio ARCA al Miglior cortometraggio Fuori Concorso a “Fili invisibili” di Fabio Schifilliti.

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