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Spazio, da domani a Potenza tour “Spazio Italia 2.0” nei distretti italiani

Urso: “L’Italia protagonista della nuova corsa alla Luna”
Giu 14, 2026

Roma, 14 giu. (askanews) – Nel ricordo di Rocco Petrone, si apre domani a Potenza, in Basilicata, “Spazio Italia 2.0 – Stati Generali della Space Economy 2026”, l’intenso programma di iniziative che l’Intergruppo parlamentare sullo Spazio realizzerà nei 16 distretti dell’industria spaziale italiana. Una roadmap sul territorio per evidenziare l’importanza strategica del comparto per lo sviluppo del Paese.

“L’Italia è tornata protagonista della nuova missione lunare, con l’astronauta Luca Parmitano che parteciperà come pilota alla prossima missione Artemis e con le sue industrie che realizzeranno il modulo abitativo lunare destinato ad accogliere gli astronauti che vivranno sul nostro satellite”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso.

“Partire dalla Basilicata – ha aggiunto Urso – ha un duplice significato: ricordare un suo grande figlio, che ha lasciato un’impronta straordinaria nell’avventura spaziale, e sottolineare la presenza sul territorio di realtà importanti come il Centro di Geodesia Spaziale di Matera e di numerose PMI del settore che crescono e si rafforzano”.

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