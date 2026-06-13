 A Roma il Wheelchair Padel FITP: nel weekend unica tappa del Lazio – askanews.it


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A Roma il Wheelchair Padel FITP: nel weekend unica tappa del Lazio

Appuntamento il 13 e 14 giugno
Giu 13, 2026

Roma, 13 giu. (askanews) – Due giorni di grande sport, inclusione e spettacolo animeranno Roma sabato 13 e domenica 14 giugno, giorni in cui il Ponte Milvio Tennis Club ospiterà la quarta Tappa del Circuito Nazionale Wheelchair Padel, competizione ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp). L’appuntamento – si legge in una nota – porterà a Roma i migliori interpreti italiani della disciplina, offrendo al pubblico un evento che coniuga alto livello agonistico e promozione dei valori dell’accessibilità e della partecipazione.

La manifestazione si svolgerà presso la sede del circolo in Lungotevere Salvo D’Acquisto 6 e gode del patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale – Municipio II, oltre che del sostegno della Fondazione Entain Italia, partner impegnata nella diffusione dello sport come strumento di inclusione sociale. L’evento assume un significato ancora più importante perché rappresenta l’unica tappa ufficiale del Circuito Nazionale Wheelchair Padel organizzata interamente nel territorio della Regione Lazio, consolidando il ruolo della Capitale nella promozione dello sport paralimpico e delle discipline inclusive.

“Ospitare la quarta tappa del Circuito Nazionale Wheelchair Padel è motivo di grande orgoglio per tutto il Ponte Milvio Tennis Club. Crediamo che il padel sia uno straordinario strumento di aggregazione e inclusione, capace di abbattere ogni barriera attraverso lo sport – le parole di Dario Marcolin, ex giocatore, opinionista Dazn e tra i gestori della sezione padel del Circolo – Essere l’unica sede del Lazio inserita nel circuito nazionale rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo portando avanti nella promozione del wheelchair padel e nella diffusione di una cultura sportiva sempre più aperta e accessibile. Saranno due giornate di grande competizione, ma soprattutto una festa dello sport e dei suoi valori più autentici, che siamo felici di condividere con la città di Roma e con tutti gli appassionati”.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio ecosistema di progetti promossi e sostenuti da Entain Italia, con particolare attenzione allo sport come leva di inclusione sociale. Attraverso il sostegno a iniziative come questa, Entain Italia rafforza il proprio impegno nel promuovere progetti ad alto impatto sociale, contribuendo a rendere lo sport sempre più accessibile. “Lo sport inclusivo rappresenta uno strumento straordinario di partecipazione e crescita per le comunità. Eventi come il Circuito Nazionale Wheelchair Padel dimostrano quanto sia fondamentale il contributo delle Federazioni sportive nel creare contesti organizzati, accessibili e competitivi, capaci di valorizzare il talento degli atleti e promuovere una cultura autenticamente inclusiva. Come Entain Italia siamo orgogliosi di sostenere iniziative che generano impatto concreto sui territori e sulle persone”, ha commentato Giuliano Guinci, Public Affairs & Sustainability Director del Gruppo Entain in Italia.

Tra i protagonisti della tappa di Roma Roberto Punzo, Colonnello dell’Esercito ed atleta dell’Asd Ecopadel di Roma che dichiara: “La tappa del circuito nazionale di wheelchair padel FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) al Ponte Milvio si annuncia come particolarmente significativa. Diversi, infatti, i nuovi tesserati in gara, al debutto in una competizione agonistica. Al di là della competizione e dei risultati, occorre soprattutto ricordare che il diritto alla pratica sportiva per le persone con disabilità si realizza solo se, ad esempio, i circoli offrono accoglienza ed accessibilità adeguate in termini strutturali, per favorire la più ampia partecipazione. Il prossimo fine settimana, al Ponte Milvio, la valenza sociale dello sport troverà un luogo per esercitarsi ed un’occasione per mettere in campo il valore della socialità. Solo attraverso il confronto ed il riconoscimento reciproco delle diversità, si favorisce la crescita di tutti. Il wheelchair padel fa anche questo”.

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