 Istat: nel I trim maggiori rialzi di export al Sud (+13,1%) e Centro (+7,2%) – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Cronaca Videonews

Taormina Film Festival, arriva Can Yaman: bagno di folla

11 Giugno 2026
Spettacolo Videonews

Achille Lauro show all’Olimpico: lo sogno da 25 anni

11 Giugno 2026
Spettacolo Videonews

La notte indimenticabile di Achille Lauro allo Stadio Olimpico

11 Giugno 2026
Cronaca Videonews

Taormina Film Festival, Fernanda Torres: ispirata dal cinema italiano

11 Giugno 2026
Cronaca Videonews

Ad Rai Rossi: su sostituzione Infante decidono direttori editoriali

11 Giugno 2026
Economia Videonews

EcoTyre presenta il Rapporto Annuale 2026

11 Giugno 2026
Estero Videonews

Zelensky: colpito impianto militare russo con missile prodotto in Ucraina

11 Giugno 2026
Politica Videonews

Meloni: isolare Israele pericoloso, allontana la pace

11 Giugno 2026
Economia Videonews

Assemblea annuale UNEM 2026

11 Giugno 2026
Politica Videonews

Meloni: in Iran negoziato fragile, sempre se ancora possibile

11 Giugno 2026
Economia Regionali

Istat: nel I trim maggiori rialzi di export al Sud (+13,1%) e Centro (+7,2%)

Dinamica congiunturale positiva per tutte le ripartizioni territoriali
Giu 11, 2026

Roma, 11 giu. (askanews) – Sul primo trimestre 2026, l’Istat stima una crescita congiunturale dell’export per tutte le ripartizioni territoriali. L’aumento congiunturale è più ampio per il Sud e Isole (+13,1%) e per il Centro (+7,2%), più contenuto per il Nord-ovest (+1,5%) e per il Nord-est (+0,8%), secondo quanto riporta un comunicato.

Nello stesso periodo, riporta un comunicato dell’istituto, la crescita tendenziale dell’export nazionale in valore (+1,3%) è sintesi di dinamiche territoriali differenziate: l’aumento delle esportazioni è marcato per il Centro (+13,8%) e per il Sud (+7,1%), più contenuto per il Nord-ovest (+1,3%), mentre si rileva una flessione per il Nord-est (-2,4%) e una decisa contrazione per Isole (-19,0%).

Nel primo trimestre del 2026, le regioni italiane che registrano gli incrementi tendenziali più marcati dell’export in valore sono: Toscana (+30,2%), Abruzzo (+23,5%), Liguria (+20,8%), Basilicata (+18,2%) e Marche (+15,5%); quelle che registrano le flessioni più ampie, Friuli-Venezia Giulia (-35,4%), Sardegna (-21,1%), Sicilia (-18,1%), Valle d’Aosta (-13,3%) e Lazio (-11,4%).

Nei primi tre mesi del 2026, dice ancora l’Istat, l’aumento delle esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti dalla Toscana spiega per 2,7 punti percentuali la crescita su base annua dell’export nazionale; ulteriori contributi positivi, entrambi pari a 1,1 punti percentuali, derivano dalle maggiori vendite di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, da Veneto e Marche e dalle maggiori esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana, Abruzzo e Lombardia. All’opposto, la contrazione delle vendite di mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, da Friuli-Venezia Giulia e Lazio fornisce un contributo negativo di 2,0 punti percentuali.

I contributi positivi maggiori all’export nazionale derivano dall’aumento delle vendite della Toscana verso Svizzera (+537,3%) e Cina (+104,4%) e di Veneto (+56,2%), Abruzzo (+68,3%) e Marche (+199,0%) verso gli Stati Uniti. Gli apporti negativi più ampi, invece, provengono dal calo delle vendite del Friuli-Venezia Giulia verso Stati Uniti (-82,7%) e Germania (-65,7%), della Campania verso la Svizzera (-29,5%) e della Toscana verso la Turchia (-63,4%).

Nell’analisi provinciale dell’export, l’Istat segnala le performance positive di Arezzo, Venezia, Firenze, Varese e Massa-Carrara; i contributi negativi più ampi derivano da Trieste, Roma, Frosinone, Palermo e Lodi.

“Le stime territoriali prodotte per il primo trimestre 2026 recepiscono il nuovo assetto delle province della Sardegna. Nel primo trimestre 2026, l’export registra una dinamica congiunturale positiva per tutte le ripartizioni territoriali, seppure con intensità diverse. Su base annua – commenta l’istituto – l’export si conferma in forte crescita per il Centro, trainato dalla performance ampiamente positiva della Toscana per effetto principalmente delle maggiori vendite di metalli e di articoli farmaceutici”.

Notizie Correlate

Agrifood Economia

Filippini: Psa, tutti gli Stati europei sono molto preoccupati

Giu 11, 2026
Agrifood Economia

Lollobrigida: Ig via maestra per valorizzare il Sud Italia

Giu 11, 2026
Agrifood Economia

Confagricoltura: bene premier Meloni su fertilizzanti e Pac

Giu 11, 2026