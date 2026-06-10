Taormina Film Festival, in arrivo le star: apre “House of the Dragon”

Roma, 10 giu. (askanews) – Al via il 72esimo Taormina Film Festival, in programma fino al 14 giugno. Ad aprire questa edizione, con Anna Valle come madrina, l’anteprima assoluta per l’Italia della terza stagione di “House of the Dragon”, una delle serie più amate degli ultimi anni. Dal palco del Teatro Antico i protagonisti Steve Toussaint, Tom Glynn – Carney, Harry Collett, Bethany Antonia e Phoebe Campbell presenteranno al pubblico e a tutti gli studenti dell’Academy Cinema Student la première della nuova stagione, anticipata da una sorpresa.“Quest’anno abbiamo costruito un programma ricco, internazionale e fortemente identitario, capace di celebrare il cinema in tutte le sue forme. Siamo onorati di rendere omaggio ad alcuni dei protagonisti assoluti della settima arte: due icone del cinema mondiale, Helen Mirren e Russell Crowe, e due straordinari ambasciatori del cinema italiano nel mondo, Franco Nero e Giancarlo Giannini, artisti che con il loro talento hanno lasciato un segno indeleb ile nella storia del grande schermo” ha detto nella conferenza d’apertura la direttrice artistica Tiziana Rocca. “Ma saranno tantissim i gli ospiti del Festival, come il candidato agli Oscar, Clive Owen, l’attrice protagonista di film diventati cult cinematografici, Connie Nielsen. Tra gli appuntamenti più prestigiosi di questa e dizione, siamo particolarmente felici di ospitare la consegna del Golden Globe al documentario dedicato a Brunello Cucinelli, diretto da Giuseppe Tornatore, un’opera che racconta una delle più affascinanti storie italiane di visione, cultura e impresa attraverso lo sguardo di uno dei nostri più grandi registi”.“Una delle novità più significative del 72esima edizione – ha aggiunto – è l’introduzione della sezione Concorso Cortometraggi, composta da opere profondamente legate alla Sicilia, attraverso le loro storie, le tematiche affrontate e il contributo di autori e interpreti siciliani. Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare il territorio, la sua creatività e il suo straordinario patrimonio culturale. Questa nuova sezione si affianca ai nove film del Concorso Internazionale Lungometraggi, ai dieci titoli del Fuori Concorso e ai nove Eventi Speciali che illumineranno l’incomparabile scenario del Teatro Antico”. La giuria internazionale è guidata da Jane Campion e comprende Holly Hunter, Miyako Bellizzi, Francine Maisler, Akinola Davies Jr., Sue Kroll e Pietro Castellitto.Il festival è promosso e organizzato da Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, del Comune di Taormina, con il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina e di Sicilia Film Commission, con la direzione artistica di Tiziana Rocca. Elvira Amata, assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, ha dichiarato: “Il Festival di Taormina torna a essere un luogo di eccellenza e di confronto culturale, valorizzando al tempo stesso il magnifico scenario del Teatro Antico, simbolo della nostra identità e straordinaria vetrina della Sicilia nel mondo. Le grandi serate in programma, dall’apertura con ‘House of the Dragon’ agli eventi speciali come il film ‘Bellissima’ di Visconti, e alle anteprime internazionali, come ‘Bear Country’ con Russell Crowe, offriranno al pubblico un’esperienza unica”.Bernardo Campo, Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha aggiunto: “La 72esima edizione del Taormina Film Fest non si limita a celebrare la grande tradizione cinematografica, ma si propone come un evento dal fascino irresistibile e cosmopolita. L’ambizione per questa edizione è quella di coniugare una programmazione d’eccellenza con l’aura glamour che rende Taormina una meta iconica del jet-set internazionale, dando vita a un palcoscenico in cui il talento dei grandi interpreti del cinema mondiale si fonde con l’eleganza, le anteprime esclusive e le più prestigiose occasioni di networking che si celebrano sotto le stelle del Teatro Antico”.